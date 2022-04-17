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东风日产纯电 SUV Ariya 申报，有望于年内开启预售

2022/4/17 21:14:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 17 日消息，在工信部最新的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 355 批）中，出现了日产 Ariya 纯电 SUV 的身影，属于东风汽车有限公司，有望于年内开启预售，主打纯电紧凑型 SUV 市场。

IT之家了解到，本次申报的有四款车型，单电机前驱车型最大功率 160kw / 178kw，峰值扭矩 300 牛・米；双电机四驱车型配备扭矩分配系统，最大功率 250kw / 290kw，峰值扭矩 600 牛・米。

四个版本长宽均为 4603、1900mm，轴距均为 2775mm，其中两个版本高 1658mm，另外两个版本高 1654mm，应该是前驱和四驱的区别。前驱版电机 178kW，整备质量 2116kg；四驱版总功率 320kW，整备质量 2269kg；其中一款轮胎为 235/55R19,255/45R20，另外三款为 235/55R19。

其他方面，这款车采用自家生产的三元锂离子电池，提供 87kWh 和 63kWh 容量电池，WLTC 续航 430-610 公里。此外，新车将搭载 ProPILOT 2.0 驾驶辅助系统。

IT之家了解到，Ariya 是继两厢掀背车型 Leaf 之后日产的第二款纯电动车型，将于 5 月 12 日在日本上市。

日产 Ariya 原本计划在 2021 年年中推出，但受新冠肺炎疫情及芯片短缺影响而推迟。日产表示，这款车型将于今年夏天在欧洲开始销售，秋季在美国销售。

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关键词：东风日产suvAriya

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