荣耀 70 Pro+ 曝光：搭载联发科天玑 9000，全系京东方高频调光屏

IT之家 4 月 17 日消息，爆料者 @Yash Raj Chaudhary 放出了最新的荣耀 70 系列规格。从之前的爆料来看，这一系列的机型将于下个月发布。

据称，荣耀 70 全系列将选取京东方屏幕，而且都支持高频 PWM 调光，标准版将搭载高通骁龙 7，而 Pro 和 Pro + 则是天玑 8100 和天玑 9000，而且还配备了旗舰级的双主摄 + 长焦设计。

IT之家了解到。荣耀在去年 6 月发布了荣耀 50 系列，又在 12 月发布了荣耀 60 系列，如果不出意外的话就会在这几个月推出新一代的荣耀 70 系列。

荣耀 70

该机预计将搭载高通骁龙 7Gen1 芯片，采用京东方类钻排列的屏幕 (2400*1080)，支持高频调光 + 120Hz 刷新率 + 10bit 色，后置 1 亿像素 + 800 万像素超广角 + 200 万像素微距三摄，支持 66W 快充配备 4800mAh 电池，还有 Z 轴线性马达、立体声双扬、NFC 等

荣耀 70 Pro

该机预计将搭载联发科天玑 8100，同样的京东方类钻屏 (2600*1200)，高频调光 + LTPO 1-120Hz 自适应刷新率 + 10bit ，后置 5000 万像素主摄 (IMX766+OIS)+5000 万像素超广角 + 800 万长焦三摄，电池快充相同，X 轴线性马达、立体声双扬、NFC、红外遥控。

荣耀 70 Pro+

该机预计将搭载联发科天玑 9000，京东方类钻屏 (2800*1300)，高频调光 + LTPO 1-120Hz 自适应刷新率 + 10bit，后置 5000 万主摄 (IMX766+OIS)+5000 万像素超广角 + 1200 万长焦三摄，100W 快充 + 4600mAh 电池，X 轴线性马达、立体声双扬、NFC、红外遥控。