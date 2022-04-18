Steam 一周销量榜：Steam Deck 掌机登顶，《艾尔登法环》其次

IT之家 4 月 18 日消息，V社现已公开新一周（4 月 11 日至 4 月 17 日）Steam 销量排行榜，自家掌机 Steam Deck 作为一款硬件产品登顶；《艾尔登法环》依旧火热，排第二；《乐高星战：天行者传奇》第三。

榜单详情：

1.Steam Deck

2.《艾尔登法环》

3.《乐高星战：天行者传奇》

4.《乐高星战：天行者传奇》豪华版

5.《盗贼之海》

6.V社VR 套件

7.《使命召唤：黑色行动 3》

8.《无人深空》

9.《上古卷轴 Online：皇冠包》

10.《恐惧饥荒 Dread Hunger》

简单介绍一下，《Dread Hunger》是一款由 Dread Hunger Team 制作，Digital Confectioners 发行的开放世界生存冒险游戏，定价 80 元。这是一款多人在线在线游戏，分两个阵营和八个角色，其中两位类似狼人杀题材中的狼人。

《艾尔登法环》是 From Software 开发、万代发行的的一款黑暗幻想风格 ARPG 游戏。本作为万代南梦宫娱乐与 FromSoftware 继《黑暗之魂》系列后，再度共同开发的动作 RPG 新作。

IT之家了解到，4 月 6 日发售的《乐高星球大战：天行者传奇》上一周成功登顶，结束了《艾尔登法环》的连冠，但这一周已经落到第三四名。