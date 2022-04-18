微软暗示 Win11 23H2 重大版本“太阳谷 3”将“精细投资”

IT之家 4 月 18 日消息，据 Windows Latest 报道，在 Windows 11 的发布活动中，微软表示将重新关注这个成名的操作系统。作为提高 Windows 普及度努力的一部分，微软将部分 Windows 开发转移到 Panos Panay 的控制之下，开发人员体验团队现在是主要“Windows 团队”的一部分。

最初的大 Windows 拆分为消费者 / 企业版，Azure 没有按计划运行，Windows 10 的开发也放缓了。在过去的几年里，Windows 一直处于次要地位，该公司对操作系统进行了一些小的改进。

Windows 仍然是微软生态系统的重要组成部分，该公司现在再次推动 Windows 进行软件创新。这是因为该公司在疫情之后看到了巨大的用户群体，并且新操作系统的推出是在远程工作推动 PC 市场兴起之后发布的。

今年晚些时候，微软将开始推出版本 Windows 11 22H2 或太阳谷 2。此更新将类似于 Windows 10 的周年更新。换句话说，微软公司显然正在努力开发关于 Windows 11 操作系统的另一个重大更新。

我们已经在微软文档中看到了对“23H2 版本”的引用，而“Sun Valley 3”或“SV3”的第二个引用现在已经出现在微软网络广播中。

正如截图显示，PowerPoint Live 笔记提到了“SV3 Refined Investments Next Step”，证实了我们对微软暂时不打算放弃 Sun Valley 代号的猜测。

Windows 11 中“精细投资”的参考点，我们将开始看到这些“精细”投资在 2022 年下半年随着 Copper / 23H2 版预览版的发布而生机勃勃，因为那时微软预计将开始测试具有重大变化的下一个版本。

在微软开始向 Beta 频道发布构建后，Windows Insiders 一直希望听到更多关于在真实硬件上测试 Windows 11 的下一个开发分支的计划，虽然该公司目前没有公开确认任何事情，但他们正在准备内部测试。

对 Windows 11 “太阳谷 3”有什么期待

现在谈论明年推出的新功能还为时过早，但太阳谷 3 很可能会解决新任务栏和平板电脑体验的缺点。你可能知道，Windows 11 没有成熟的任务栏或平板电脑模式，但明年可能会改变。

据悉，微软正在对任务栏和平板电脑模式进行重大改进，这些改进现在预计将在明年推出。