消息称微软计划在免费 Xbox 游戏插入广告，收入全部归开发商

IT之家 4 月 16 日消息，据 onMSFT 报道，微软正在考虑一种从广告中获取收入并与开发人员分享的新方法。根据 Business Insider 的一份报告，该公司希望推出一个新的广告计划，让品牌商可以在免费的 Xbox 游戏中放置广告内容。

预计在今年第三季度，这些类型的广告可能会出现在赛车游戏的广告牌上。头像皮肤或视频形式的广告也有可能，尽管还无法确认具体的形式。

微软自 2018 年以来一直在制定该计划，目前正在寻找可以帮助其创业的广告技术公司。消息来源还声称，微软不会从这些广告中分成，但更有兴趣建立 Xbox 广告网络，以便制作免费游戏的开发商获得收入。

至于是否会影响到太多游戏的担忧，据说微软也正在为这些广告建立“私人市场”。这样一来，只有选定的公司才能放置他们的广告，而不会破坏游戏玩法，并且客户数据可以保持安全，而不会针对游戏玩家。

微软已经允许广告商在 Xbox 仪表板上放置广告位，或者通过雅虎和 Anzu 放置游戏内广告。但当 Business Insider 询问新的传闻时，微软表示没有“任何进一步的分享内容”，相反，该公司提到“一直在寻找改善玩家和开发者体验的方式”。