马斯克发布神秘推文，威胁直接向推特股东发要约收购

北京时间 4 月 18 日消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 周末又让投资者感到一头雾水，他发布了一条带有“投标”(tender) 字样的神秘推文，这很可能是在暗示他向 Twitter 股东发出的潜在要约收购，以获得该公司控制权。

上周，马斯克提出以每股 54.20 美元、总价值 430 亿美元收购 Twitter，引发轰动，导致 Twitter 在上周五采用了一项所谓的“毒丸防御计划”，让马斯克或一群投资者更难获得更多股票。如果 Twitter 的董事们最终拒绝了他，全世界就会知道马斯克这条推文是否是在真的威胁要直接吸引股东，还是刚刚把 1956 年“猫王”埃尔维斯・普雷斯利 (Elvis Presley) 的热门歌曲《温柔地爱我》(Love Me Tender) 加入了他的播放列表。

▲ 马斯克推文引用了猫王的歌曲

外媒分析师曼迪普・辛格 (Mandeep Singh) 和阿什利・金 (Ashley Kim) 上周五写道，考虑到甲骨文公司 CEO 拉里・埃里森 (Larry Ellison) 和托马斯布拉沃等私募股权公司都是 Twitter 董事会成员，马斯克可能会尝试与甲骨文公司等投资者合作。这种合作可能会将出价提高到 500 亿美元。