用户反馈称谷歌 Pixel 6 会自动替人拒接电话

IT之家 4 月 18 日消息，如果你有电话焦虑，来电铃声会让你脊背发凉或者心跳加速，那么谷歌 Pixel 6 可能是完美的“解决方案”。

多位 Reddit 用户抱怨称，谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 出现了一个 Bug，它会自动拒接一些电话，而不会给用户进行任何提醒。由于呼叫被视为拒接，因此用户不会收到通知，但会显示在通话记录中。Reddit 上的几位 Pixel 6 所有者表示，这种行为是不一致的，没有固定的拒接号码或者时间段。

谷歌尚未正式对此问题发表评论，但鉴于用户报告的数量，可能会在不久之后得到 Bug 修复。

IT之家此前报道，谷歌 Pixel 6 / Pro 发布以来遇到了多项 Bug，比如指纹、Wi-Fi、通话、屏幕等，大家可以在下方的文章链接中回顾该系列发布以来的遇到的 Bug。

《谷歌 Pixel 6 / Pro 再翻车：换屏后屏下指纹无法使用》

《谷歌 Pixel 6 / Pro 二月份系统更新又翻车：Wi-Fi 会自动关闭》

《因出现无法通话 Bug，谷歌 Pixel 6 12 月更新被紧急叫停》

《谷歌 Pixel 6 / Pro 又现 Bug：屏幕自动旋转功能失灵》

《谷歌：将在 12 月系统更新中修复 Pixel 6 / Pro 系列关机时的屏幕闪烁问题》