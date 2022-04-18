多次测试延期后，NASA 登月项目 SLS 的火箭从发射台撤下进行维修

IT之家 4 月 18 日消息，在多次尝试登月项目 SLS 的关键燃料测试未果之后，NASA 决定继续推迟火箭的“湿式彩排”。

上周六晚间，NASA 宣布将把 SLS 从发射台移回肯尼迪航天中心的飞行器装配大楼，以便为其气态氮供应商之一提供时间来完成关键升级。据 Space News 报道，氮气供应问题推迟了之前的两次倒计时排练。

NASA 还将利用这个机会更换有故障的氢气止回阀，并修复发现的轻微氢气泄漏问题。NASA 承诺在 4 月 18 日举行的新闻发布会上分享有关该决定的更多信息，以及未来的计划。

IT之家了解到，自 4 月 1 日以来，NASA 已连续三次尝试完成阿尔忒弥斯一号登月任务的“湿式彩排”。该测试旨在复制 SLS 在今年晚些时候执行任务时的倒计时程序。NASA 最近尝试在 4 月 14 日完成测试，但在发现火箭移动发射塔存在上述泄漏问题后，该测试被中断。

延迟可能会对阿尔忒弥斯一号登月任务的时间表产生多米诺骨牌效应。NASA 表示，在 SLS 湿式彩排完成之前不会确定飞行日期。但 NASA 表示：“毫无疑问，我们将完成这次测试活动，我们将听取硬件部门的意见，顺利进入下一步。”