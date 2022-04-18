三星 S20 系列国行手机开始推送 One UI 4.1 正式版：游戏初始时不限制 CPU / GPU 性能...（附更新内容大全）

IT之家 4 月 18 日消息，据网友反馈，今天三星 S20 系列国行手机开始推送 One UI 4.1 更新，三星日志称，One Ul 4.1 为你带来 Galaxy 设备的最新功能。比以往更直观、更有趣、更安全、更便捷。

具体更新内容如下：

相机

比以往更轻松地拍摄出精美照片和视频。

增强了夜间人像拍摄功能

即使光线较暗，也能拍出令人惊叹的人像大片。人像模式现在支持夜间拍摄。

相册

对你的珍藏回忆进行更多操作。增强了相册的功能，可以重制和整理照片及视频，分享也比以往更加便捷。

强大的重录功能

优化你的照片。可对模糊的面部进行锐化处理，修复电视或电脑屏幕上的失真，还可以提高亮度和分辨率。

提供更多建议

提供建议，帮助你创建艺术风格人像和激动人心的精彩集锦。相册将为你建议照片的精美效果。

添加了人像效果

现在你可以在任何带有人物的照片中添加虚化调节。

人像补光

调整人像摄影的光照，即使是在拍摄之后，确保你总能拍出理想的照片。

将不必要的动态照片转换为静止照片

将动态照片转换为静止照片可以节省存储空间。相册会建议一些无需保持动态的照片，如文件。

以链接形式分享相册

无需再单独邀请他人加入分享的相册。只需创建一个可以与任何人 (即使没有三星帐户或 Galaxy 设备) 分享的链接。

你的所有邀请集中于一处

即使错过通知，你也可以轻松接受分享的相册邀请。你尚未回应的邀请将显示在分享的相册列表的顶部。

创建延时视频

将照片转换为鲜活的 24 小时延时视频。拍摄风景图片 (包括天空、水 流、山脉或城市) 时，将会出现一个按钮。延时视频看起来像是经历了一整天。

AR 区

在增强现实中，以全新的方式表达自己。创建你自己的表情符号、贴纸、涂鸦等。

为你的 AR 涂鸦添加更多内容

你可以扫描现实世界中的对象创建 3D 贴纸，并将其添加到你的 AR 涂鸦 中。你还可以添加 Tenor 和 Giphy 中的 GIF。

面具模式下的背景颜色

将动态萌拍用作面具时，可以将关注点集中在它上面。从各种颜色中选择你的背景颜色。

智能小组件

主屏幕小组件更加智能。你只需选择自己想要的小组件，剩下的就交给 Galaxy 吧。

将小组件组合在一起

你可以将多个小组件组合到一个智能小组件中，从而节省主屏幕上的空间。向左或向右滑动可滚动浏览小组件，你也可以将其设置为自动切换，从而根据你的活动显示最相关的信息。

三星健康

最新版本的三星健康提供更深入的健康分析，并增强了锻炼追踪。

获得你的身体成分健康分析

设定你的体重、 体脂百分比和骨骼肌含量目标。你将获得提示，助你实现目标。

养成良好的睡眠习惯

追踪你的睡眠情况，并根据你的睡眠模式提供指导。

增强了锻炼追踪

你可以在开始跑步或骑自行车之前在 Galaxy Watch4 上设置间隔训练目标。完成后，你将在手机上收到一份报告。你的手表还可以提供有关跑步时的汗液流失情况和有 氧运动时心率恢复的信息。





S 换机助手

可以将旧手机或平板电脑上的联系人、 照片、信息和设置传输到新的 Galaxy 设备。One Ul 4.1 可以让你比以往传输更多内容。

更多传输选项

将内容传输到新 Galaxy 时，你有 3 种选择。你可以选择传输所有内 容，或者仅传输你的帐户、联系人、 通话记录和信息，或者通过自定义 准确选择你要传输的内容。

分享

One Ul 4.1 为你提供更多与他人分享的方式。

分享你的 WLAN 网络

你可以使用 S 互传功能与其他人分享你当前的 WLAN 网络。你与之分享的个人无需输入密码即可自动连接你的网 络。

分享照片和视频时也分享编辑历史记录

使用 S 互传功能分享照片和视频时，也将分享完整的编辑历史记录，以便 接收者查看更改的内容或将其恢复到原始状态。

与其他人分享提示

在提示应用程序中发现有用内容? 点击分享图标将其发送给朋友。

更多功能和改进

调色板

根据你的壁纸，使用独特颜色自定义你的手机。你自定义的调色板现在可出现在更多应用程序中。

在图片编辑器中清除阴影和倒影

使用对象橡皮擦时，阴影和倒影将自动删除。

在日历中添加表情符号

除了贴纸，你现在还可以在日历的日期中添加表情符号来表达自己的感受。

自定义你的声音平衡

在辅助功能设置中，你可以分开调整连接设备 (如扬声器或耳机) 的左 / 右声音平衡和手机扬声器的声音平衡。这可以让你的耳机声音实现完美的平衡，同时也不会影响铃声和扬声器的声音。

浏览时快速做笔记

你可以使用三星笔记的新剪切选项来追踪内容来源。使用快捷面板或任务侧屏幕面板创建笔记时，你可以添加三星浏览器或相册中的内容。

Bixby 日常程序的新操作

你现在可以创建更改表盘或打开高级设置 (如保护电池) 的日常程序。

自定义虚拟内存

你可以在设备维护使用 RAM Plus 选择手机虚拟内存的大小。选择更多 内存可提高性能，选择更少内存可节省存储空间。

游戏优化服务

游戏初始时不限制 CPU / GPU 性能。（基于设备温度来维护性能管理功能。) 在游戏助推器中提供了“备用游戏性能管理模式”。允许第三方应用程序绕开游戏优化服务。

一些应用程序需要在 One Ul 4.1 更新后单独更新。