vivo X80 标准版官方渲染图曝光：蔡司影像，橙、蓝、黑三款配色

IT之家 4 月 18 日消息，vivo X80 系列新品发布会将于 4 月 25 日 19:00 举行，slogan 为“蔡司影像，超越所见”。

今日，vivo X80 的标准版渲染图曝光，共有三个配色，根据博主 @WHYLAB 放出的渲染图，该机包含橙色、蓝色、黑色三款配色，没有潜望式长焦镜头，前置居中挖孔微曲面屏。

从之前爆料来看，本次共有三款新品：vivo X80、vivo X80 Pro 骁龙 8 版、vivo X80 Pro 天玑 9000 版，而更强的 X80 Pro + 将于下半年到来。

据官方此前介绍，vivo X80 系列定位是：移动影像领域的“天花板”，搭载 vivo 最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T * 镀膜、还有高质感真彩的影像系统。

IT之家曾报道，据数码博主 @数码闲聊站 爆料，vivo X80 Pro 将首发 GNV 超大底主摄。爆料显示，这颗主摄基于三星 50MP GN1 传感器定制升级，拥有 50MP 分辨率、1/1.3" 大底、f / 1.57 光圈，搭配升级版 V1 + 影像芯片。

Google Play 控制台信息显示，vivo X80 将搭载联发科天玑 9000（ MT6983）处理器，预装基于 Android 12 的操作系统，采用 1080x2400 分辨率屏幕。

结合此前爆料来看，vivo X80 采用真 DC 调光的 1080P 屏，搭载天玑 9000、V1 芯片，首发索尼 IMX866 (RGBW) 镜头，人像和超广角镜头则是 IMX663，没有微云台，配备红外、NFC、屏下光学指纹。

vivo X80 Pro 将分为天玑 9000 版和骁龙 8G1 版，采用 6.78 英寸 LTPO 2.0 E5 AMOLED 显示屏，同样 V1 芯片，后置似乎是三星 GN1+IMX598+IMX663+800 万潜望四摄，而且人像镜头还配备微云台，天玑版和骁龙版都采用了最新的广域超声波指纹。

《vivo X80 现身 Google Play：搭载联发科天玑 9000，运行安卓 12》