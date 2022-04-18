WhatsApp 新玩法，将支持智能眼镜语音输入消息并发送

IT之家 4 月 18 日消息，据 Gizchina 报道，几年前，我们想象过一个人们与手表交谈的世界。如今，已经有数十种支持语音命令的智能手表。根据新的爆料，WhatsApp 用户将很快能够通过智能眼镜来口述消息，虽然现在智能眼镜大多还是概念设备，并没有真正进入主流趋势。

根据 WhatsApp 应用程序的新 APK 拆解，该功能可能即将推出。不过，该功能似乎与 Facebook 助手绑定，将锁定在 Ray-Ban Story 的智能眼镜上。XDA-Developers 人员在最新的 WhatsApp Beta 2.22.9.13 中发现了新证据。用户发现一系列数据表明 WhatsApp 正在开发一项功能，允许用户通过特定可穿戴设备上的 Facebook 助手口述消息。

根据报告，新功能将允许 Ray-Ban Story 智能眼镜用户将消息口述到设备的麦克风中。它将允许向 Facebook 助手发送命令。智能助手将直接向 WhatsApp 上的朋友发送消息。因此，用户可以在旅途中发送消息。例如，用户可以在走在街上甚至在开车时发送 / 口述消息。拆解还发现了带有智能眼镜和 WhatsApp 标志 Logo 的图形。我们预计该公司将很快披露更多细节。

这是一项可能为 Ray-Ban Storie 带来更多可用性的功能。它清楚地表明 Meta 正在尝试为其服务实现更多独家功能。除非拥有此特定产品并使用 Facebook 服务，否则用户将无法使用此功能。