知网回应被中科院停用：不属实

近日，一则“中科院因近千万的续订费用不堪重负停用中国知网数据库”的消息在社交媒体流传。疑似中国科学院文献情报中心于 4 月 8 日发布通知称，同方知网技术有限公司（CNKI 数据库出版商）暂停中科院对 CNKI 数据库的使用权限，即日起，CNKI 科技类期刊和博硕士学位论文数据库无法下载。

今日，知网方面回应中新经纬称，上述消息“不属实”。而昨日，红星资本局则从多位中科院内部人士处证实了此事，也就说目前传出的双方回应是相反的。

IT之家了解到，网传中科院通知表示：“中科院与同方知网公司就费用、订购模式展开积极讨论，但在多轮艰苦谈判后，中国知网数据库依然坚持近千万的续订费用，并且在成员数量、单家价格等方面条件相当苛刻。”

据红星资本局报道，从多位中科院内部人士处证实了此事。4 月 17 日，中科院图书馆处某位负责落实此事的老师证实，网传的近“千万级别”续订费用和停用知网访问一事属实，中科院各大所正积极应对因停订知网带来的影响。“自 2022 年 4 月 20 日起，停用 cnki 数据库。以后会用万方和维普替代，查不到的文献可以用文献传递等方式。”

至于何时会恢复对知网的访问，该老师表示，目前并不确定，“至少今年应该没有这个计划了”。

《费用达千万级别！消息称中科院停用知网，前者负责人证实属实》