费用达千万级别！消息称中科院停用知网，前者负责人证实属实

IT之家 4 月 18 日消息，近日，一则“中科院因近千万的续订费用不堪重负停用中国知网数据库”的消息在社交媒体流传。疑似中科院文献信息中心于 4 月 8 日发布通知称，“2021 年中科院集团中国知网数据库订购总费用已达到千万级别，高昂的订购费用已成为中科院集团资源引进中的‘巨无霸’。”

通知表示：“中科院与同方知网公司就费用、订购模式展开积极讨论，但在多轮艰苦谈判后，中国知网数据库依然坚持近千万的续订费用，并且在成员数量、单家价格等方面条件相当苛刻。”

据红星资本局报道，从多位中科院内部人士处证实了此事。4 月 17 日，中科院图书馆处某位负责落实此事的老师证实，网传的近“千万级别”续订费用和停用知网访问一事属实，中科院各大所正积极应对因停订知网带来的影响。“自 2022 年 4 月 20 日起，停用 cnki 数据库。以后会用万方和维普替代，查不到的文献可以用文献传递等方式。”

至于何时会恢复对知网的访问，该老师表示，目前并不确定，“至少今年应该没有这个计划了”。

从知网的公开资料中可以看到，CNKI 已经是中国最大的学术电子资源集成商，收录了 95% 以上正式出版的中文学术资源。近年来，知网还多次因频繁涨价遭高校抵制，从 2012 年至 2021 年的 10 年间，至少有 6 所高校发布公告表示暂停使用知网，原因均为知网涨幅过高。

IT之家了解到，根据知网“CNKI 工程大事记”介绍，1995 年，《中国学术期刊（光盘版）》正式立项。1998 年，清华大学设立的中国学术期刊（光盘版）电子杂志社成立，中国学术期刊标准化系统工程全面启动。1999 年，清华大学集成《中国学术期刊（光盘版）》收入的 3500 种期刊和另外 3100 种公开出版的期刊上网，开设“中国期刊网”站获准开通。

1999 年 4 月，CNKI 主体工程被列为国家级火炬计划项目。1999 年 10 月，科技部、国家税务总局、对外贸易经济合作部、国家质量技术监督局、国家环保总局等五部委将 CAJ-CD（中国学术期刊全文光盘及数据仓库）评为“国家重点新产品”项目。在此基础上，才有了 2004 年底，同方知网（北京）技术有限公司的成立。