宽带发展联盟：2021 年第四季度我国固定宽带网络平均下载速率达 62.55Mb / s

IT之家 4 月 18 日消息，据中国信通院消息，宽带发展联盟发布了 2021 年第四季度《中国宽带速率状况报告》。报告显示，2021 年第四季度，我国固定宽带网络平均下载速率达到 62.55Mbit / s，比 2020 年同期提高了 9.2 Mbit / s。

据官方数据，我国固定宽带网络平均下载速率年度同比提升幅度达到 17.2%。此外，我国移动宽带用户使用 4G 和 5G 网络访问互联网时的综合平均下载速率达到 59.34 Mbit / s，比 2020 年同期提高了 25.57 Mbit / s，年度同比提升幅度达到 75.7%。

宽带发展联盟称，目前，我国已经实现了全部城乡地区光纤网络全面覆盖，正加速迈入千兆光网时代，千兆光网覆盖家庭已超过 3 亿户，500M 及以上宽带用户近 1 亿户。在移动宽带网络方面，已建设开通 138.8 万个 5G 基站，5G 移动电话用户达 3.84 亿户。

IT之家了解到，最新数据显示，固定宽带下载速率方面，上海、天津、北京位列全国前三位，均超过了 64Mbit / s。移动宽带用户 4G 和 5G 网络综合下载速率方面，上海、北京、天津、广东、重庆排在全国省级行政区前五位。