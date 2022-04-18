外交部：中国空间站欢迎国外航天员来访

IT之家 4 月 18 日消息，据央视新闻报道，今天，外交部回应会否有外国航天员加入中国空间站。

发言人汪文斌表示，国际合作是航天事业发展的趋势和潮流。“当前，中国正在进行首批中外合作项目，中国空间站欢迎国外航天员来访。中方愿意同有志于航天事业的国家一道，为世界航天事业作出更大贡献。”

IT之家了解到，今年我国将完成中国空间站的在轨建造。今年完成空间站在轨建造以后，初步计划每年发射两艘载人飞船和两艘货运飞船。航天员将长期在轨驻留，我国载人航天将从近地空间走向地月空间。