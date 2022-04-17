我国空间站关键技术验证阶段完美收官，今年建设阶段将实施 6 次飞行任务

IT之家 4 月 17 日消息，中国载人航天工程办公室主任郝淳，中国载人航天工程空间站系统总设计师杨宏，中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬等专员在今日的国新办新闻发布会上向我们介绍了有关中国空间站最新的建造进展情况。

据悉，中国空间站建造分为关键技术验证和建造两个阶段实施，两个阶段各自分别规划了 6 次飞行任务，其中关键技术验证阶段主要任务目标是突破并掌握空间站建造和运营相关的一系列关键技术。

官方指出，神舟十三号载人飞行任务的圆满成功，标志着空间站关键技术验证阶段任务完美收官。

中国载人航天工程办公室主任郝淳表示，神舟十三号乘组共在轨飞行 183 天，创造了中国航天员连续在轨飞行时间的最长纪录，目前 3 名航天员身体状态良好，正在航天员中心进行飞行后恢复。

他还在会上回顾了神舟十三号飞行任务的主要过程：2021 年 10 月 16 日，神舟十三号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空，与空间站核心舱对接，3 名航天员进驻核心舱。在轨期间，神舟十三号飞行乘组按计划对核心舱设施设备进行照料和维护，进行了 2 次出舱活动，开展了空间科学实验及技术试验，进行了 2 次“天宫课堂”太空授课等一系列活动。

郝淳表示，根据任务计划安排，我们 2022 年将实施 6 次飞行任务，从而完成我国空间站在轨建造。IT之家了解到，今年的建设任务包括：

5 月发射天舟四号货运飞船；

6 月发射神舟十四号载人飞船，3 名航天员进驻核心舱并在轨驻留 6 个月；

7 月发射空间站问天实验舱，与天和核心舱对接；

10 月发射梦天实验舱与核心舱对接，之后空间站三舱形成“T”字基本构型，完成中国空间站在轨建造；

此外，我们还将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船。神舟十五号飞行乘组由 3 名航天员组成，与神舟十四号航天员在轨轮换后，在轨驻留 6 个月。

值得一提的是，刚刚圆满完成神舟十三号载人飞行任务的航天员翟志刚、王亚平、叶光富三人已于 2022 年 4 月 16 日下午乘坐任务飞机平安抵达北京。

3 名航天员抵京后将进入医学隔离期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。

神舟十三号载人飞船于 2021 年 10 月 16 日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体，3 名航天员进驻核心舱，进行了为期 6 个月的驻留，创造了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。