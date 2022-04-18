消息称戴尔新款 Precision 7670 笔记本采用定制 DDR5 内存条，一条顶两条

IT之家 4 月 18 日消息，戴尔即将推出新款 Precision 7670 移动工作站，之前的爆料消息称它将搭载英特尔尚未发布的 H55 处理器。据 Videocardz 最新消息，这款笔记本还将采用一种全新的 CAMM DDR5 内存模块。

据报道，这种 CAMM 内存模块是一种全新的笔记本 DDR5 内存外形，规格为 DDR5-4800，容量可达 128GB。从上面的图片来看，一个 CAMM 模块将取代两个 SODIMM 笔记本内存模块，这将为其他组件节省空间。

配置方面，戴尔新款移动工作站将搭载 Alder Lake-HX 系列处理器，可选 i5-12600HX 到 i9-12950HX，55W 基础功耗，显卡可选英伟达到 RTX 3080 以及 RTX A5500 专业显卡，还有一款英特尔尚未发布的 DG2 独显（A770M）可选。

IT之家了解到，目前的 Alder Lake-H 最高为 14 核 20 线程规格，45W 基础功耗。预计新款的 Alder Lake-HX 最高 16 核 24 线程，55W 基础功耗。另外，Alder Lake-HX 系列的核显规格从原来的最高 96EU 缩减至 32EU。

以下是 Geekbench 已曝光的 Alder Lake-HX 型号和参数