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OPPO K10 现身 GeekBench，搭载联发科天玑 8000-MAX 芯片

2022/4/18 21:40:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 18 日消息，OPPO 已宣布 OPPO K10 系列将于 4 月 24 日 14:30 发布，口号为“玩心释放，英雄登场！”

OPPO K10 现已出现在了 GeekBench 基准测试平台上，型号 PGJM10，配备 12GB 运存，运行 Android 12 系统。

该机 GeekBench 5 跑分一共有三次，搭载联发科天玑 8000-MAX 处理器，单核最高 920 分，多核最高 3754 分，虽然看起来跑分略逊于一般的天玑 8100 但从之前的爆料来看它的功耗也低很多。

IT之家了解到，OPPO K10 号称全球首发天玑 8000-Max 处理器，配备 120Hz 高刷屏以及 X 轴线性马达。该机拥有冰魄蓝、暗夜黑两款配色，后置三摄像头。

根据入网信息，OPPO K10 采用 6.59 英寸 2412×1080 120Hz LCD 屏幕，前置 16MP，后置 64MP+8MP+2MP 三摄，额定 4890mAh 电池，支持 67W 快充，厚 8.7mm，重 205g，采用侧边指纹识别，保留 3.5mm 耳机孔

▼ OPPO K10 冰魄蓝

OPPO K10 冰魄蓝

▼ OPPO K10 暗夜黑

OPPO K10 暗夜黑

OPPO K10 Pro

OPPO K10 Pro 的后置镜头设计明显不一样，该机搭载骁龙 888 处理器，配备 5000mAh 电池和 80W 快充，似乎机身材质也要更好一些。

影像方面，该机搭载 IMX766 5000 万像素主摄，以及 800 万像素超广角和 4cm 微距镜头，前置 1600 万像素镜头。

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关键词：oppo K10geekbench

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