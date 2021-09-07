具有 512 个 Xe 核心的英特尔 Arc 独显现身 Geekbench，略逊 GTX1650

IT之家 9 月 7 日消息 英特尔在上个月推出了 Arc 系列 GPU 并确认，基于 Xe-HPG GPU 的第一代迭代代号为 Alchemist。

现在有一台搭载英特尔 i7-11800H 处理器和 DG2-512EU 独显的笔记本电脑提前出现在了 Geekbench 上，我们可以抢先一览英特尔即将推出的锐炫风采。

这款机型除英特尔独显外还搭载了 Tiger Lake-H 处理器，这意味着英特尔没打算将 Arc 与 Alder Lake-H55 系列捆绑发售。

OpenCL 分数如下：

这款机型 GPU 显示为 Xe Graphics，并未提及 Arc 产品名称，它拥有 1800 MHz 的最大频率。具有 512 个计算单元。据悉。英特尔曾宣布将为 Xe-HPG 产品的核心集群提供一个新名称：Xe-Cores。

IT之家了解到，此前已有 DG2-256EU 以及 DG2-128EU 型号曝光，然而 512EU 的高端型号还是头一次，但也显而易见地会更强，不过目前它还远不及 AMD/NVIDIA 的中端卡（弱于 RX 570/GTX1650）。

值得一提的是，此前有传言称最顶级的 Arc Alchemist GPU 接近英伟达 RTX 3070 GPU 水准，但也只是传闻。

从目前曝出的这些型号来看，英特尔独显的 512EU 型号比 256EU 型号快 85%，但是两个 GPU 的测试平台（Tiger Lake 与 Alder Lake）不同无法作为参考。