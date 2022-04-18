互传联盟齐心协力，小米互传现已支持联想手机等设备

IT之家 4 月 18 日消息，由 OPPO、vivo 和小米等厂商联合组建的“互传联盟”队伍现在越来越大，不同品牌的安卓手机之间互相传输数据也因此变得越来越方便了。

现有网友发现，小米互传现已支持与联想设备进行文件互传，现已包括小米手机、vivo 手机、realme 手机、OPPO 手机、黑鲨手机、魅族手机、一加手机、中兴手机、海信手机、华硕手机、三星手机、联想手机、ROG 手机。

值得一提的是，联想早在 2021 年 1 月就宣布已加入互传联盟，但需要 Lenovo One Lite（PC 端）进行数据传输，联想手机似乎是近日刚刚支持。

IT之家了解到，互传联盟是行业内多家硬件厂商在 2019 年 8 月联合成立的组织，定位是开放和包容，旨在以系统级的“互通”，发挥三大品牌互传功能的优势，为用户带来比蓝牙、Wi-Fi 传输更加便捷、安全的文件传输体验。

对于普通的手机用户来说，互传联盟带来的直观提升就是传输文件更加方便，而换机时的资料转移也更加便捷。越来越多的品牌加入对于用户来讲是非常利好的消息。

在互传联盟中的品牌，旗下机型可以高速、快捷、稳定地实现一键互传数据，无需安装 App 也不需流量的支持。