消息称小米平板 5 将于 4 月 27 日与小米 12 Pro 一同在印度推出

IT之家 4 月 18 日消息，爆料者 @Ishan Agarwal 表示，小米平板 5 将于 4 月 27 日与小米 12 Pro 一同在印度推出，届时可能还会有更多的产品出现。

IT之家了解到，小米平板 5 系列发布于 2021 年 8 月 10 日，采用 11 英寸 LCD 屏幕，拥有 2.5K 分辨率与 120Hz 最高刷新率，支持 Dolby Vision、TrueTone 真彩显示以及硬件级防蓝光，通过莱茵低蓝光硬件方案认证。

在外观方面，小米平板 5 系列重 515g，厚 6.86mm，拥有深锖色、炫白色、墨绿色三色可选。

在配置方面，小米平板 5 搭载骁龙 860 处理器，拥有 8720mAh 电池，支持 33W 快充；小米平板 5 Pro 搭载骁龙 870 处理器，拥有 8600mAh 电池，支持 67W 快充。

小米平板 5 系列还搭载 MIUI for Pad 系统，拥有多种分屏模式，适配超过 300 款主流应用，支持高清游戏、高清视频、高效办公、专业绘画。

小米平板 5 系列还配备了小米灵感触控笔和键盘保护套，该触控笔采用磁吸式快充，充满一次，可连续书写 8 小时。键盘保护套为 63 键大键盘，采用 1.2mm 键程设计。