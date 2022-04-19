Gurman：苹果仍在开发新款 HomePod，结合 Apple TV 和 FaceTime 摄像头功能

IT之家 4 月 19 日消息，据彭博社记者 Mark Gurman 称，苹果仍在开发一款新的 HomePod 产品，该产品结合了扬声器、Apple TV 功能和 FaceTime 摄像头。

在最新的 Power On 时事通讯的问答部分中，Gurman 说他“100%”认为新的 HomePod 即将问世，它可能会成为“苹果公司的家庭中心”。

我绝对认为新的 HomePod 即将问世 —— 具体来说，一款结合了 HomePod、Apple TV 和 FaceTime 摄像头的设备。我不认为大型独立 HomePod 仍在开发中，但也许新的 HomePod mini 即将推出。无论如何，组合产品可能会成为苹果家居生态的核心。

IT之家了解到，Gurman 去年首次提出，苹果正在开发一款组合 Apple TV 和 HomePod 音箱的产品，该产品具有一个摄像头，可通过连接的电视进行视频通话。

2021 年 4 月，Gurman 表示该设备的其他功能将包括 Apple TV 电视盒子功能，例如观看视频和玩游戏，以及智能音箱的功能，例如播放音乐和使用 Siri 数字助理。

在此前的报道中，Gurman 称该产品处于早期阶段，苹果可以选择不推出该产品或更改关键功能。不过，根据 Gurman 对情况的最新解读，苹果最初的计划仍在进行落实。