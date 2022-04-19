苹果纽约 Apple Store 员工成立工会的第一诉求：时薪提高到 30 美元

IT之家 4 月 19 日消息，在纽约市中央车站 Apple Store 工作的苹果员工正在努力组建工会，他们已经提出了第一个诉求：要求每小时至少获得 30 美元（约 191.4 元人民币）的报酬，以及其他福利。

工人们于 2022 年初开始组织起来。4 月 16 日，该组织开始采取措施，使其成为第一个加入工会的苹果 Apple Store。周一，Fruit Stand Workers United 发布了他们的第一个网站内容，提出了增加工资和其他福利的要求。

组织者写道：“在薪酬方面，我们为所有工人争取至少 30 美元（约 191.4 元人民币），这是建立在基于角色、任期和绩效之上的。对于福利，我们寻求更强有力的改变，比如增加学费报销、更快的累积和更多的休假时间，以及更好的退休选择，包括更高的 401 (k) 匹配率和加入养老金计划。”

401 (k) 在美国是一种由雇员、雇主共同缴费建立起来的完全基金式的养老保险制度，起源于上世纪 80 年代。

此外，工人们要求制定更高的健康和安全标准，包括研究安全协议、建筑材料对健康的影响以及中央车站的噪音污染。

根据市场和他们的经验，目前苹果员工每小时的收入从 17 美元到 30 美元不等，而纽约市是美国生活成本最高的城市。

IT之家了解到，苹果在一份声明中表示，它“为全职和兼职员工提供非常丰厚的薪酬和福利”。

《纽约市的苹果 Apple Store 工人开始成立工会》