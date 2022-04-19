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AMD RX 6650 XT 显卡规格泄漏，比 RX 6600 XT 略有提升

2022/4/19 8:56:10 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 19 日消息，目前市面上有传言称 AMD Radeon RX 6650 XT 显卡将很快推出，根据 VideoCardz 最新获得的信息，Radeon RX 6650 XT 可能会比 Radeon RX 6600 XT 性能略有提升，但提升不大。

VideoCardz 拿到了憾讯 RX 6650 XT Hellhound 显卡的外观和规格，该卡配备 Navi 23 GPU，配备 2048 流处理器和 8GB GDDR6 显存，支持双 BIOS，具有 Silent 和 OC 模式，分别为 2410/2635 MHz

将该卡与憾讯 RX 6600 XT Hellhound 进行比较，频率在两种模式下分别提升了 4.4% 和 3.7%。此外，该卡配备 17.5 Gbps 显存，带宽从 256 GB / s 提高到 280 GB / s。

憾讯 RX 6650 XT Hellhound 显卡的核心 TBP 为 160W，对电源的要求提高到了 600W，不过仍采用单 8-pin 接口供电。

IT之家此前报道，蓝宝石在海外电商平台上曝光了 AMD 即将发布的三款桌面显卡的型号，分别是 RX 6650 XT、RX 6750 XT 和 RX 6950 XT。参数方面，消息称三款显卡的 GPU 不变，显存升级为 18Gbps 型号。

VideoCardz 还曝光了 AMD 即将发布的 RX 6X50 XT 系列的公版显卡的外观，预计将在 5 月 10 日推出。

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关键词：6650 XTAMD 显卡

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