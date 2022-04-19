首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>网络

疫情后美富豪财富陡增 6 成，工人时薪仅上涨 10%

2022/4/19 10:07:07 来源：凤凰科技 作者：霜叶 责编：远洋
评论：

北京时间 4 月 19 日消息，Oxfam（乐施会）新发表的媒体简报显示，根据《福布斯》的数据，2020 年 3 月至 2022 年 3 月期间，美国亿万富豪财富增长 62%。而美国劳工统计局的数据显示，同期工人时薪由 28.79 美元 (约合人民币 183 元) 增长 10% 至 31.73 美元（约合人民币 202 元）。

过去逾2年马斯克财富增加2660亿美元

▲ 过去逾 2 年马斯克财富增加 2660 亿美元

研究机构美国人争取税收公平对《福布斯》数据的分析显示，截至 2022 年 4 月 5 日，美国亿万富豪财富增长近 70%。在 2020 年 3 月 18 日至 2022 年 4 月 5 日期间，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 财富增加 2660 亿美元，增幅为 1080%。

除马斯克外，财富增长较多的美国科技亿万富豪还包括：

  • 亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 增加 768.3 亿美元

  • 比尔・盖茨（Bill Gates）增加 370.2 亿美元

  • 谷歌联合创始人拉里・佩奇（Larry Page）增加 681.4 亿美元

  • 甲骨文创始人拉里・埃里森（Larry Ellison）增加 571.6 亿美元

  • 谷歌另一名联合创始人塞吉・布林（Sergey Brin）增加 652 亿美元

  • 微软前 CEO 史蒂夫・鲍尔默（Steve Ballmer）增加 468.8 亿美元

  • Facebook 创始人马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 增加 280.1 亿美元。

疫情后美富豪财富陡增6成 工人时薪仅上涨10%

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亿万富豪富豪

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用