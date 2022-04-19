疫情后美富豪财富陡增 6 成，工人时薪仅上涨 10%

北京时间 4 月 19 日消息，Oxfam（乐施会）新发表的媒体简报显示，根据《福布斯》的数据，2020 年 3 月至 2022 年 3 月期间，美国亿万富豪财富增长 62%。而美国劳工统计局的数据显示，同期工人时薪由 28.79 美元 (约合人民币 183 元) 增长 10% 至 31.73 美元（约合人民币 202 元）。
▲ 过去逾 2 年马斯克财富增加 2660 亿美元
研究机构美国人争取税收公平对《福布斯》数据的分析显示，截至 2022 年 4 月 5 日，美国亿万富豪财富增长近 70%。在 2020 年 3 月 18 日至 2022 年 4 月 5 日期间，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 财富增加 2660 亿美元，增幅为 1080%。
除马斯克外，财富增长较多的美国科技亿万富豪还包括：
亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 增加 768.3 亿美元
比尔・盖茨（Bill Gates）增加 370.2 亿美元
谷歌联合创始人拉里・佩奇（Larry Page）增加 681.4 亿美元
甲骨文创始人拉里・埃里森（Larry Ellison）增加 571.6 亿美元
谷歌另一名联合创始人塞吉・布林（Sergey Brin）增加 652 亿美元
微软前 CEO 史蒂夫・鲍尔默（Steve Ballmer）增加 468.8 亿美元
Facebook 创始人马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 增加 280.1 亿美元。