疫情后美富豪财富陡增 6 成，工人时薪仅上涨 10%

北京时间 4 月 19 日消息，Oxfam（乐施会）新发表的媒体简报显示，根据《福布斯》的数据，2020 年 3 月至 2022 年 3 月期间，美国亿万富豪财富增长 62%。而美国劳工统计局的数据显示，同期工人时薪由 28.79 美元 (约合人民币 183 元) 增长 10% 至 31.73 美元（约合人民币 202 元）。

▲ 过去逾 2 年马斯克财富增加 2660 亿美元

研究机构美国人争取税收公平对《福布斯》数据的分析显示，截至 2022 年 4 月 5 日，美国亿万富豪财富增长近 70%。在 2020 年 3 月 18 日至 2022 年 4 月 5 日期间，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 财富增加 2660 亿美元，增幅为 1080%。

除马斯克外，财富增长较多的美国科技亿万富豪还包括：