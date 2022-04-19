日本研究人员开发出可增强咸味的电子筷子，帮助减少钠摄入

IT之家 4 月 19 日消息，据路透社报道，日本研究人员已经开发出能够增强咸味的电子筷子，能帮助那些需要减少饮食中钠的人。

这种电子筷子是由明治大学教授 Homei Miyashita 和饮料制造商麒麟控股有限公司共同开发的，这种筷子通过电刺激和佩戴在腕带上的微型计算机来增强咸味。

Homei 称，这种筷子使用微弱的电流将钠离子从食物中通过筷子传送到嘴里，然后产生咸味感，咸味能增强 1.5 倍。

Homei 和他的实验室已经探索了技术与人类感官体验互动和刺激的各种方式，他还开发了一种可舔的电视屏幕，可以模拟各种食物的味道。

增进味觉的筷子在日本可能有特别的意义，因为日本的传统饮食习惯偏重于咸味。日本成年人平均每天消耗约 10 克盐，是世界卫生组织推荐量的两倍，过量的钠摄入与高血压、中风和其他疾病的发病率增加有关。

麒麟公司的研究员 Ai Sato 说：“为了预防这些疾病，我们需要减少盐的摄入量。如果我们试图以传统的方式避免少吃盐，我们将需要忍受从饮食中减少我们最喜欢的食物的痛苦，或者忍受吃平淡的食物。”

IT之家了解到，Homei 和麒麟公司正在完善他们的电子筷子原型，并希望最早在明年将其商业化。