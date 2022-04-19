Rivian CEO 称电动汽车电池将严重短缺，比芯片短缺更严重

4 月 19 日消息，据国外媒体报道，被半导体零部件短缺所困的全球汽车产业，在未来几年可能又会面临电动汽车电池短缺的困扰，电动汽车厂商 Rivian 的 CEO RJ Scaringe 已表示可能会严重短缺。

从外媒的报道来看，RJ Scaringe 已公开表示，对于尝试在未来十年将全球电动汽车的销量由当前的几百万辆提高到千万辆级别的行业来说，生产足够的电池将是最大的障碍。

RJ Scaringe 提到，当前全球电动汽车电池的产量，不到未来十年需求的一成，也就意味着 90%-95% 的供应还不存在。

RJ Scaringe 还认为，汽车行业未来 20 年可能面临的电动汽车电池短缺问题，比当前汽车领域所面临的芯片短缺会更严重。

外媒的报道还显示，RJ Scaringe 认为电动汽车电池可能面临的短缺，从钴、锂、镍等原材料开采到加工，再到生产电池都将会有短缺，将是全产业链的短缺。

虽然 RJ Scaringe 认为汽车行业未来可能面临严重的电动汽车电池短缺，但电池供应商和汽车厂商，都在加大这一领域的投资。宁德时代和 LG 新能源这两大动力电池供应商，都在不断建厂；SK 创新在去年已将电池业务剥离，成立了新公司 SK On，新公司也在考虑大规模的融资；消息人士去年也透露三星 SDI 在考虑剥离电池业务，以便为这一业务的投资确保充足的资金。

而除了纯电池供应商，涉足了电池生产的汽车厂商，也在大力投资电动汽车电池的生产。特斯拉在 2020 年 10 月份推出的 4680 电池，已在大量生产，并用于 Model Y；比亚迪的刀片电池，除了大量用于旗下的车型，去年也已在向其他厂商供应；赫伯特・迪斯领导下的大众，也在大力投资电动汽车，他们也在同合作伙伴推进建设 6 座大型的电池工厂。