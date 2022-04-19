“特斯拉杀手”工厂开放日：Rivian CEO 详解战略、产品和竞争

北京时间 4 月 19 日早间消息，据报道，在 Rivian Automotive 位于美国中伊利诺伊州的一家工厂外面，当 CEO 罗特・斯卡林奇（Robert Scaringe）跳出该公司生产的 R1T 电动皮卡时，一名男子反复呼喊：“R.J.，R.J.！”

R.J.是斯卡林奇名字的缩写，他转向那名男子，对方很感谢他在 Rivian 的巨型工厂为他提供了一份工作。这位 39 岁的创始人礼貌地与之握手，然后赶忙跑去跟供应商开会。

斯卡林奇平日里就在这座曾经属于三菱汽车的工厂内办公，而在为期半天的媒体开放日期间，员工们经常通过碰拳和招手等方式与斯卡林奇热情互动，刚刚的那一幕只是其中的一个缩影。

他们的互动虽然有寒暄的成分，但也从侧面显示出这位 CEO 在带领这家电动汽车制造商遭遇各种挑战时，所怀有的那份信心。

华尔街也对斯卡林奇赞赏有加。他 2009 年创办这家公司，去年 11 月通过一笔颇为轰动的 IPO 带领公司登陆资本市场。最引人关注的是，摩根士丹利首席汽车分析师亚当・乔纳斯（Adam Jonas）认为 Rivian 完全有能力挑战电动汽车行业领袖特斯拉。

但与其他电动汽车厂商一样，Rivian 也面临大规模的供应链中断，内部也在经历虽在预期之内但依然不容忽视的生产障碍，导致其去年未达生产预期。

在衰退阴云的笼罩下，投资者纷纷逃离电动汽车创业公司，买入更加安全的板块，导致该公司的股价在今年下跌逾 60%。

斯卡林奇也意识到这一问题，但他延续了十多年来的一贯作风，仍然专注于手头的任务：通过产品来证明公司的价值。具有讽刺意味的是，在最近几年各种造车新势力乘着电动汽车的东风迅速涌现的当下，这种务实的作风竟然成了一项差异化因素。Rivian 目前正在生产 R1T 电动皮卡和亚马逊的配送货车以及部分 R1S SUV。

以下就是斯卡林奇针对 Rivian 的生产、零件短缺和其他问题做出的表态。

生产和供应链中断

斯卡林奇表示，Rivian 依然对在 2022 年生产 2.5 万辆汽车（包括货车和 R1 车型）“很有信心”。受供应链中断影响，这一估算较最初预期的 5 万辆有所减少。

一年多以来，汽车行业一直受到半导体芯片短缺的困扰，而作为汽车神经的线束同样出现供应不足，这都成为该公司当下面临的最大挑战。这两种零件对汽车生产都至关重要。

“我们的汽车绝大部分都没有遭遇供应链吃紧的问题，只有很小比例受到影响。”斯卡林奇说，“但只要一个零件出问题，就能让我们全线停摆。”

斯卡林奇认为，半导体供应链至少要到明年才能恢复正常。他和汽车行业的其他高管都在定期与供应商保持联系，希望能够尽可能加大采购、生产和配送数量。

为了抢占先机，Rivian 甚至派出一些员工常驻供应商的工厂，协助对方解决各种生产问题。

“我们的需求完全没有问题。唯一的挑战是：‘我们能否生产足够多的汽车？’”他在带领媒体参观完工厂后说道，“我们确实有供应链问题。这令人颇为沮丧，但我们肯定能渡过难关。”

亚马逊送货车

Rivian 拒绝披露他们为亚马逊生产了多少送货车，但在媒体开放日当天，有几十辆刚刚下线的汽车停在工厂外面，等待交付。里面的生产线上还在加紧生产更多车辆。

这些电动货车有望成为 Rivian 的重要增长点。亚马逊是 Rivian 的最大股东，持有其 20% 的股份，因此 Rivian 会优先向其交付电动货车，之后才会轮到其他企业。

RIvian 表示，与面向消费市场的 R1T 和 R1S 相比，这些电动货车的功能较少，所以生产速度更快。这些车辆在工厂内经历的流程也更少。比如喷漆这个冗长乏味的过程，电动货车就比其他车辆整整少了 2 个小时。

负责冲压、车身和塑料部件的 Rivian 高级总监维克多・泰勒（Victor Taylor）还指出，在车间生产电动货车面临的复杂性更低，花费的时间也更少。

低价电动汽车

由于大宗商品价格上涨，Rivian 上月上调了车价，令一些预订者颇感失望。为了安抚人心，该公司很快取消了部分预订者的涨价计划，但对于 3 月 1 日之后新增的订单，仍将执行涨价计划。

此番涨价后，R1T 的起价为 6.75 万美元，R1S 为 7.25 万美元。这两款车型的定位都是豪华汽车，而非大众车型。

斯卡林奇表示，该公司还计划在下一代电动汽车平台上生产低价产品。这些低价车将在目前规划的乔治亚工厂内生产，该工厂的造价预计为 50 亿美元，有望于 2024 年投产。

斯卡林奇称，与其他汽车厂商一样，Rivian 也准备利用现有车型实现利润最大化，并提高业绩。

终结燃油车

在斯卡林奇看来，化石燃料消费级汽车的末日才刚刚拉开序幕。这位 39 岁的创业者认为，他有生之年迟早会看到燃油车的停产停售。

虽然斯卡林奇没有给出确切日期，但他表示，由于汽车厂商面临华尔街和监管者施加的压力而被迫转型，燃油车的末日用不了 50 年就会到来，有可能 20 年就能实现。

“世界多数国家都会停售燃油车。这一转型的规模难以估量。”他说，“挑战在于，这是否源自政策驱动。只有认识到零排放是最终状态的企业才能存活下来。”

SPAC

最近几年上市的电动汽车创业公司有很多，但许多公司都选择与 SPAC（特殊目的公司）交易的方式完成上市目标。Rivian 则坚持了传统的 IPO 直接融资模式。

许多通过 SPAC 上市的公司都面临财务问题，还收到了美国证券交易委员会（SEC）针对其上市交易和其他商业问题发出的关注函。

斯卡林奇认为，要不了多久，这些公司对 Rivian 而言就不足为惧。

“随着金融市场从成长导向转向价值导向，我认为这种融资没有保障的 SPAC 和类似公司都会慢慢消失。”他说，“他们会耗尽资本。”

专用无人驾驶汽车？

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）最近表示，该公司将会生产“专用机器人出租车”。他并没有披露具体的时间，也没有透露额外信息，只是表示这款汽车将“充满未来感”，并且可以实现全自动驾驶。值得一提的是，尽管特斯拉将其驾驶员辅助系统称作“全自动驾驶”（FSD），但他们并未实现真正的全自动驾驶。

Rivian 尚未宣布类似的造车计划，斯卡林奇也拒绝对此发表直接评论。但他表示，Rivian 将会“在未来提供许多不同的产品”。

斯卡林奇从南加州搬到了这座 30 万平方米的工厂附近。外界对他的评价是：有干劲，头脑冷静，说话不多（推文也不多），埋头苦干。这与马斯克的风格截然不同，但他们二人都是非常关注细节且雄心勃勃的领导者。

电动皮卡

Rivian 去年成为第一家大规模生产纯电动皮卡的公司，不仅击败了特斯拉，也领先于皮卡市场长期以来的领导者通用汽车和福特。福特也持有 Rivian 约 12% 的股份。

通用汽车的 GMC 悍马电动皮卡去年 12 月发货，比 RIvian 晚了几个月。福特的 F-150 电动版，即 F-150 Lightning 很快也将发货。特斯拉的 Cybertruck 可能要等到明年才能投产。

虽然人们经常会拿 Rivian R1T 与其他电动皮卡进行对比，但斯卡林奇并没有因为这种竞争而困扰，反而很欢迎。他相信，短期内的市场需求足够覆盖所有电动皮卡产量。

“人类总是很迷恋胜负输赢，就好像生活中的一切都必须是零和游戏。”他说，“但我不这么看问题…… 我其实很希望悍马大获成功，希望 Lightning 大获成功，希望我们大获成功。从理性的角度来看，我认为这三种情况都会发生。”