特斯拉都卖哪去了？简单速览新车销量分布

连续 7 个月上险量超过 5 万台的特斯拉都卖到哪些城市了呢？虽然每个月乘联会都会公布特斯拉的批发数据，这一数据也一直被认为是特斯拉在国内的上险量数据，不过乘联会公布的只是特斯拉的总销量，究竟哪些城市的用户在购买特斯拉却并不清晰。

日前，3 月份国内新能源车上险量数据也出来了，这一数据详细地记录了各个车企在国内的上险量情况，也包含了特斯拉的上险情况。

▲ 3 月份特斯拉上险量情况

也就是说，研究明白这个数据，就能找到特斯拉的上险量真相：哪些地区的用户在购买特斯拉？特斯拉 Model 3 / Y 的哪个版本卖得最好？又是哪些地区的消费者在为不同的版本买单？

通过这份数据，可以很轻松地对上述问题进行回答，也可以解开特斯拉在国内上险量最真实的秘密。

在得知 3 月份国内新能源车市上险量数据之后，车东西也对其进行了细致的分析，对特斯拉的上险量情况进行了全面的梳理。

广浙为主要市场 最远卖到青海西藏



车东西对特斯拉的上险量数据进行统计之后，对各省市的上险情况做了一个排名。

从具体的上险量上来看，特斯拉的上险量主要集中在经济比较发达的地区。作为全国经济最为发达的两大省份，广东和浙江分担了主要的上险量，特斯拉在这两个地区都实现了月销破万的不俗成绩，几乎占特斯拉 3 月份上险量的三分之一。

▲ 3 月份特斯拉在各省市上险量情况

排在第三名的江苏一直有“散装江苏”之称，其背后的原因也是江苏省各个地区的经济发展都比较好。

上海和北京作为全国最大的两个城市，其经济情况自然不用多说，因而这两市的上险量都挤进了前五名。

除了黑龙江、吉林、辽宁等地区因为恶劣的气候环境导致电动车的普及率不高，其他地区的电动汽车上险量也大都跟经济发达程度相关。

从整体上来看，特斯拉在国内的上险量其实非常分散，在 31 个省（涵盖直辖市，未统计港澳台）都有分布，最北可以卖到辽宁、黑龙江和吉林；最西也可以卖到新疆、青海和西藏；最南端也卖到了海南省。

此外，四川、云南、贵州这样的西南省份，福建这样的东南省份，以及河南、河北、湖北等中部省份也都有特斯拉车型售出。

不过，南方仍是特斯拉主要的市场，南方省份的总上险量达到了 5 万辆，占特斯拉三月份上险量的 75% 以上。

值得注意的是，从数据来看，特斯拉已经开始在西藏、内蒙古、黑龙江、吉林这样的省份来销售了，而这些地方因为独特的气候条件，在此前一直被认为不适合电动汽车的发展，随着特斯拉在这些地区部署线下门店和充电站，已经实现了从 0 到 1 的突破。

随着特斯拉的进一步发力，这些地方的上险量也可能会进一步增长。

Model Y 已卖遍全国 广东最多人买



特斯拉在国内主要销售的车型为 Model Y 和 Model 3，而前者目前已经成为了特斯拉的上险量担当了。那么 Model Y 主要的上险量主要在哪些地区呢？

从车东西统计的情况来看，Model Y 的上险量和特斯拉的整体上险量情况比较接近，前五名依然是广东、浙江、江苏、上海、北京，前五名的省份占据了 Model Y 上险量的 50% 以上。

▲ 3 月份特斯拉 Model Y 在各省市上险量情况

其中广东再次拿下了上险量榜的第一名，总计上险数量为 6760 辆。

从表格信息上来看，Model Y 在各省份的上险量排名基本与特斯拉在各省份的上险量排名差不多。

Model Y 作为特斯拉的主销车型，从车辆的具体上险量情况上也可见一斑。3 月份，Model Y 在 30 个省份的上险量都占 50% 以上。仅有西藏地区 Model Y 的上险量不及 50% 以上，但考虑到西藏地区一共只有 4 款上险车辆，这一数据并不具备太多的参考意义。

作为特斯拉现阶段最畅销的车型，Model Y 在此前已经打破了长城哈弗 H6 对 SUV 上险量榜的霸榜，展示了出色的竞争力，这一产品目前还远未到达上险量末期，接下来可能实现上险量的进一步增长。

从上险量统计的数据来看，特斯拉 Model Y 上险的车型主要为长续航全轮驱动版本和 Performance 高性能全轮驱动版。

从数据量上来看，Model Y 长续航全轮驱动版的上险量数据与 Model Y 整体的上险量排名完全一致，这说明了这款车是 Model Y 的主要上险量担当。

▲ 3 月份特斯拉 Model Y 长续航全轮驱动版在各省市上险量情况

在广东、浙江、江苏、上海、北京、四川、山东、湖北、陕西、福建、重庆、河南这十二个省市的上险量都突破了 1000 辆。

Model Y Performance 高性能全轮驱动版虽然也在全国 30 个省市都有销售，但整体上险量并不算多，共有 2913 辆新车上险，而考虑到 40 万 + 的售价，这样的成绩也并不奇怪。

▲ 3 月份特斯拉 Model Y Performance 高性能全轮驱动版在各省市上险量情况

Model 3 三个版本在售 浙江为主要市场



Model 3 是特斯拉上海工厂最先投产的车型，在特斯拉开拓中国市场的过程中也发挥了非常重要的作用。现阶段，Model 3 也是国内上险量最好的纯电动轿车。

从上险量排行榜来看，Model 3 上险量最多的地区是浙江省，而广东省则降低到了第二，江苏和上海继续维持了第三名与第四名，四川省则反超北京来到了第五名。从表格上来看，除了前六名的省份，别的省份月销均在 1000 辆以下。

▲ 3 月份特斯拉 Model 3 在各省市上险量情况

浙江、广东、江苏、上海、四川、北京六个省市的上险量超过了 1.5 万辆，占到 Model 3 总上险量的 65% 以上。

上险量统计的 Model 3 共有三个版本，分别为标准续航后驱版、长续航后驱版和 Performance 高性能全轮驱动版。

在这三个版本中，上险量最好的无疑是标准续航后驱版，这一版本在全国 31 个省市均有销售，整体上险量分布情况和 Model 3 的上险情况非常相似。

▲ 3 月份特斯拉 Model 3 标准续航后驱版在各省市上险量情况

浙江、广东、江苏、上海、四川五个省市的上险量均超过了 1000 辆，在全国 31 个省市则一共有 17921 辆新车购买了保险。

Model 3 Performance 高性能全轮驱动版是上险量第二好的 Model 3 车型。

▲ 3 月份特斯拉 Model 3 Performance 高性能全轮驱动版在各省市上险量情况

在这一排行榜中，浙江省仍然排在第一名，上险量超过了 1000 辆，而广东则是另一个上险量超过 1000 辆的省份。

江苏、上海、四川、北京…… 安徽和云南等地区也均有三位数的上险量，甚至在遥远的西藏也有一位用户选择了这一版本的 Model 3。

相比之下，Model 3 长续航后驱版上险情况并不算太出众，即使在上险量数据最好的浙江省也仅有 76 辆，该车型在全国的上险量为 358 辆。

▲ 3 月份特斯拉 Model 3 长续航后驱版在各省市上险量情况

整体上来看，特斯拉各车型的上险量也主要集中在南方省份当中，这些地区的经济发展情况比较好，民众对于电动汽车的接受程度更高，另一方面，电动汽车在北方冬季会出现的问题也能够得到很好地弥补，这也是特斯拉在南方上险量比较好的原因之一。

单月上险量破五千 上海为最畅销城市



看完了省份之后，我们不妨也来看看，如果按照城市来划分的话，究竟哪些城市的消费者更加偏爱特斯拉？

目前特斯拉的线下门店和充电站都集中建设在一线城市，所以车东西主要统计了特斯拉在一线城市和各省会城市的上险量。

▲ 3 月份特斯拉在各主要城市上险量情况

作为特斯拉工厂的所在地，上海当仁不让成为最畅销的城市，单月上险量突破了 5000 辆，是国内唯一可以实现 5000 + 上险量的城市。其次则是北京，上险量达到了 3804 辆，身后则是深圳的 3691 辆和成都的 3659 辆。再往后才是杭州和广州，上险量分别为 3116 辆和 2589 辆。

前六名中，最值得注意的无疑是成都，作为西南地区主要的汽车市场，成都的上险量仅次于上海、北京和深圳这三个一线城市，甚至还压了杭州和广州一头。

而一些新一线城市，如武汉、重庆、郑州、西安、长沙、南京、天津和合肥等也可以实现单月上险量破千。

济南、昆明、南宁…… 兰州、哈尔滨等省会城市的上险量一般为数百辆，最低的有 127 辆，最高的则有 957 辆，整体上也有超过 7000 辆的总上险量。

而由于独特的气候条件，特斯拉在长春、呼和浩特、西宁和拉萨这四座城市的上险量均未突破 100 辆，最低的拉萨仅有 3 辆新车上险。

整体上来看，省会城市仍然是特斯拉下一步的发展重点，在保证一线城市上险量的同时，继续往更多的东部省会城市扩展，而东北、西部、内蒙古、西藏等地区显然不是特斯拉当下主要的目标。

随着车辆电池性能的提升和基础设施的逐步完善，这些地区的上险量也可能会持续增长。

特斯拉的足迹遍布全国，港澳台也并未停滞



从上险量数据来看，特斯拉已经将车卖到了大陆地区 31 个省市了，而在台湾、香港、澳门等地区的销售也并未停滞，已经对中国 34 个省市进行了全覆盖。

但从上险量分布数据来看，南方省份和城市仍然是特斯拉主要的市场，广东、浙江、江苏、上海这样的经济大省（市）一直为特斯拉贡献了稳定的上险量数据。

不过也可以看到，目前特斯拉并不仅仅满足于此，广大的北部和西北也是特斯拉的目标之一，去年特斯拉陆续打通了川藏线和丝绸之路的充电桩，正是为了打通西部而做的准备。

从上险量来看，特斯拉在这些地区已经有了一定的进展，随着基础设施的不断完善，特斯拉在国内的上险量可能还会进一步提升。