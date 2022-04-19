支付宝：持续打击电信网络诈骗、租售账号、低俗色情等违规行为

IT之家 4 月 19 日消息，据支付宝安全中心发布，为保障用户账户安全，营造清澈、安全的网络环境，支付宝持续落实有关部门意见要求，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动，加强对租售账户等违规行为的整治。

近期，依据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（简称“通知”）规定，对以下违规操作行为进行了处理：

1、租售个人账号、辅助他人解封违规账号以及参与“跑分”；

2、实施电信网络诈骗；

3、组织网络赌博；

4、从事虚拟币交易；

5、发布低俗色情、恶意营销等违规内容。

上述行为涉嫌违反相关法律法规，容易被不法分子利用，存在欺诈、个人信息泄露等问题。

按照《通知》规定：“各金融机构和支付机构应当遵循‘风险为本’和‘审慎均衡’原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。”

支付宝据此进行专项治理，在核实相关账号行为后进行了相应处理：

1、处置 69375 个涉及租售个人账号、辅助他人解封违规账号、参与“跑分”的账号；

2、处置 13156 个实施电信诈骗的账号；

3、处置 82917 个组织网络赌博的账号；

4、处置 1189 个从事虚拟币交易的账号；

5、处置 1808 个发布低俗色情、恶意营销等违规内容的账号。

支付宝提醒，用户应规范使用个人账户，不要轻易与不明账户交易、不要将个人账户借给他人使用、不要交易虚拟币。如遇疑似违法违规情况，可拨打支付宝客服热线 95188、或在支付宝 App 的交易详情页面进行举报。