三星将推出 Galaxy Z Flip 3 宝可梦特别版套装，包含多款定制配件

IT之家 4 月 19 日消息，三星为 Galaxy Z Flip 3 推出了一个宝可梦特别版套装。这款套装名为 Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition，将于本周晚些时候在韩国发售。

三星 Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition 已在三星韩国网站上线，只公布了一张图，采用了一个巨大的包装盒，其中包括手机、皮卡丘透明保护套、宝可梦定制挎包、皮卡丘钥匙链和精灵球形状的支架等，内容还是很丰富的。

软件方面，该手机将附带一些与宝可梦相关的定制主题、铃声和壁纸等。

官方尚未公布该机的售价，将于本周末在韩国发售，也尚不清楚是否会在其他地区发售。

IT之家了解到，三星 Galaxy Z Flip 3 是一款竖向折叠的手机，搭载骁龙 888 芯片，采用 6.7 英寸 AMOLED 主显示屏、1.9 英寸 AMOLED 副屏，其主显示屏像素为 2640x1080，像素密度为 425 PPI，支持 120Hz 刷新率。

在拍照方面，三星 Galaxy Z Flip3 5G 后置双摄，包括 12MP 的主镜头和 12MP 的超广角镜头，支持自动对焦、OIS 等。其前置镜头并没有采用屏下摄像头方案，而是配备了 10MP 的普通自拍镜头。

三星 Galaxy Z Flip3 5G 手机采用 3300mAh 电池，支持 15W 充电，拥有立体扬声器。