提升电动汽车用户北方驾驶体验，蔚来公布 Power North 一年成绩，北方八省新增 113 座超充站

IT之家 4 月 19 日消息，2021 年 4 月 19 日，蔚来称为提升全国电动汽车用户在北方的驾驶体验，正式发布 Power North 计划。今日，蔚来公布了 Power North 一周年成绩单。

蔚来公布的数据显示，2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日，蔚来在北方八省新增换电站 23 座，累计 28 座；新增超充站 113 座、320 根超充桩，累计超充站 119 座、348 根超充桩；新增目充站 61 座、238 根目充桩，累计目充站 67 座、252 根目充桩；接入第三方充电桩 8000 + 根。

IT之家了解到，蔚来表示，目前累计打通 G1 京哈高速、内蒙古 G6 / G7 / G65 高速、Power Up Plan 青藏线、河西走廊等共 9 条城际加电路线，总里程超 9300km。

根据此前信息，蔚来 Power North 计划是针对北方八省的基建规划以及充电优惠政策：3 年内在北方八省计划实现 100 座换电站、120 辆移动充电车、500 座超充站，超 2,000 根超充桩、超 10,000 根目的地充电桩的资源布局。

其中，高速公路平均每 100 公里就有一个换电站或超充站；地级市城区内平均每 3 平方公里就有优质加电设施；4A 级以上景区加电资源覆盖率达到 95%。