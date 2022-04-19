韩国芯片企业正提高薪资，以解决人才短缺问题

据韩国时报报道，行业观察人士表示，韩国主要半导体公司正在提高员工工资，以解决高科技行业熟练专业人员短缺的问题，这一努力得到了政府旨在培养年轻专家的政策的支持，以增强国家的增长动力。

在全行业采取这一举措之际，韩国主要半导体制造商正在修改人力资源政策，以促进对年轻、优秀的本科生的早期教育和培训，以降低培训缺乏芯片制造经验和知识的初级员工所需的成本。

三星电子虽然还没有确定今年的工资上调幅度，但预计将维持去年 7.5% 的水平。它的主要竞争对手 SK 海力士 (SK hynix) 去年的涨幅为 8%，初级工资提高到 5040 万韩元 (40,992 美元)。这比三星电子和国内代工企业 DB HiTek 提出的 4800 万韩元要高。

为了让优秀的大学生签约进入三星和 SK 的子公司，一些地方大学正在设立学习课程，这与加大奖励力度的做法是一致的。

三星电子与延世大学、成均馆大学、韩国科学技术院 (KAIST)、浦项理工大学 (POSTECH) 等共同开设了课程。SK 海力士在高丽大学开设了课程，今年西江大学、汉阳大学也将开设课程。

在这 7 所大学开设的课程中，将培养韩国逻辑芯片产业的专家。此外，为了使韩国在存储芯片领域保持世界领先地位，还将开展培养学生的项目。

据韩国技术研究院 (KIAT) 的数据显示，韩国半导体行业的劳动力缺口从 2015 年的 1332 人增加到 2020 年的 1621 人。