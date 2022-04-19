全国高校首家元宇宙研究中心在中国人民大学成立

IT之家 4 月 19 日消息，中国人民大学交叉科学研究院近日成立了国内高校中首家元宇宙研究中心，旨在通过对元宇宙这一国际创新领域的探索，整合统筹校内外科研力量，推进学科交叉、交叉科学学术交流和人才培养。

IT之家了解到，借助元宇宙研究中心，中国人民大学将在推动全国元宇宙技术、元宇宙产业、元宇宙风险防范、元宇宙治理、元宇宙监管与法律、元宇宙文化传播等发展，搭建全国元宇宙领域政产学研合作交流平台。

据介绍，元宇宙概念及其引发的系列问题涉及众多学科，如哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、新闻传播学、统计学、公共管理、信息与资源管理、智能科学与技术、区块链等。元宇宙研究中心成立后，致力于深化元宇宙概念研究、拓展元宇宙应用构想、连结国内外元宇宙学术研究，举办了首届元宇宙学术系列研讨会。

未来，元宇宙研究中心将充分发挥数据生成要素的功能，推出研究报告，出版中英文书籍和发表高质量论文，面向本硕博设立人才培养相关课程，推送组织国内外元宇宙学术活动及行业峰会，承接地方政府及相关部门委托课题，促进我国元宇宙行业的规范化发展，打造学术品牌，拓展全球影响力。