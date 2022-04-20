十多年来首次订阅用户下滑导致股价暴跌 25%，Netflix 第一季度营收 78.68 亿美元，净利润 16 亿美元

北京时间 4 月 20 日消息，流媒体视频公司 Netflix (NASDAQ:NFLX) 今天发布了截至 3 月 31 日的 2022 财年第一季度财报。财报显示，Netflix 第一季度营收为 78.68 亿美元，较上年同期的 71.63 亿美元增长 9.8%；净利润为 15.97 亿美元，较上年同期的 17.07 亿美元下降 6.4%。

Netflix 第一季度全球订户净减少 20 万，十多年来首次下滑，不及其预期的净增 250 万，也不及分析师平均预计的 273 万，营收也不及分析师预期。截至发稿，Netflix 股价在盘后交易中大跌 25%。

股价表现：

▲ Netflix 股价盘后大跌 25.18%

Netflix 周二在纳斯达克交易所开盘报 333.22 美元。截至周二收盘，Netflix 股价上涨 10.75 美元，报收于 348.61 美元，涨幅为 3.18%。截至美国东部时间周二 16:56 分 (北京时间周三 4:56 分)，Netflix 股价在盘后交易中下跌 87.77 美元至 260.84 美元，跌幅为 25.18%。过去 52 周，Netflix 股价最高为 700.99 美元，最低为 329.82 美元。

第一季度业绩要点：

—— 全球流媒体服务付费订户为 2.2164 亿人，较上年同期的 2.0764 亿人增长 6.7%；净减少 20 万人，低于上年同期的净增 398 万人；

其中，美国和加拿大 (UCAN) 地区的流媒体付费订户为 7458 万人，净减少 64 万人，低于上年同期的净增 45 万人；欧洲、中东以及非洲 (EMEA) 地区流媒体付费订户为 7373 万人，净减少 30 万人，低于上年同期的净增 181 万人；拉丁美洲地区 (LATAM) 流媒体付费订户为 3961 万人，净减少 35 万人，低于上年同期的净增 36 万人；亚太地区 (APAC) 的流媒体付费订户为 3372 万人，净增 109 万人，低于上年同期的净增 136 万人；

—— 营收为 78.68 亿美元，较上年同期的 71.63 亿美元增长 9.8%；

其中，美国和加拿大地区的流媒体服务营收为 33.50 亿美元，较上年同期的 31.71 亿美元增长 5.6%；欧洲、中东以及非洲地区的流媒体服务营收为 25.62 亿美元，较上年同期的 23.44 亿美元增长 9.3%；拉丁美洲地区的流媒体服务营收为 9.99 亿美元，较上年同期的 8.37 亿美元增长 19.4%；亚太地区的流媒体服务营收为 9.17 亿美元，较上年同期的 7.62 亿美元增长 20.3%；

—— 营业利润为 19.72 亿美元，较上年同期的 19.60 亿美元增长 0.6%；营业利润率为 25.1%，较上年同期的 27.4% 下降 2.3 个百分点；

—— 净利润为 15.97 亿美元，较上年同期的 17.07 亿美元下降 6.4%；

—— 每股摊薄收益为 3.53 美元，较上年同期的 3.75 美元下降 5.9%；

—— 运营活动创造的净现金为 9.23 亿美元，上年同期为 7.77 亿美元；自由现金流为 8.02 亿美元，上年同期为 6.92 亿美元。Netflix 预计 2022 年全年及以后，公司将实现正向自由现金流。

第二季度展望：

—— 全球流媒体服务付费订户预计为 2.1964 亿人，较上年同期的 2.0918 亿人增长 5.0%，预计净减少 200 万人，低于上年同期的净增 154 万人；

—— 营收预计为 80.53 亿美元，较上年同期的 73.42 亿美元增长 9.7%；

—— 营业利润预计为 17.30 亿美元，较上年同期的 18.48 亿美元下降 6.5%；营业利润率为 21.5%，较上年同期的 25.2% 下降 3.7 个百分点；

—— 净利润预计为 13.54 亿美元，与上年同期的 13.53 亿美元基本持平 %；

—— 每股摊薄收益预计为 3.00 美元，较上年同期的 2.97 美元增长 1%。