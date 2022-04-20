Canalys：经济低迷导致 2022 年 Q1 全球智能手机出货量下降 11%，三星重回第一，苹果、小米、OPPO、vivo 位列前五

IT之家 4 月 20 日消息，数据机构 Canalys 今天发布 2022 年第一季度的全球手机市场报告，因为经济状况不佳，全球智能手机出货量下降了 11%。三星战胜苹果，拿回市场份额第一的位置。

由于不利的经济状况和 2022 年第一季度的季节性需求低迷，全球智能手机出货量下降了 11%。随着供应商改进其 2022 年的产品组合，三星以 24% 的市场份额领先市场，高于 2021 年第四季度的 19%。由于对其 iPhone 13 系列的需求不断增长，苹果公司排名第二，第一季度业绩稳健。由于 Redmi Note 系列的出色表现，小米保持在第三位。OPPO（包括一加）和 vivo 分别以 10% 和 8% 的份额位列前五。

Canalys 表示：“尽管全球市场的不确定性迫在眉睫，但领先的供应商通过扩大 2022 年的设备组合来加速增长。” “虽然 iPhone 13 系列继续获得消费者需求，但 3 月份推出的新款 iPhone SE 正成为苹果重要的中端销量驱动力。它以与其前身相似的价位提供升级的芯片组和改进的电池性能，并增加了运营商渠道所需的 5G 连接。与此同时，三星加大了其广受欢迎的 A 系列的产量，以在中低端市场展开激烈竞争，同时更新其 2022 年的产品组合，包括其旗舰产品 Galaxy S22 系列。中国供应商在低端市场仍面临供应限制，他们的全球扩张正受到本国市场放缓的阻碍。”

“全球智能手机市场在第一季度受到不稳定的商业环境的拖累，”Canalys 表示。“由于奥密克戎变体，市场上出现了 COVID-19 病例的激增，尽管住院人数最少和疫苗接种率高有助于迅速使消费者活动正常化。由于俄罗斯与乌克兰的战争、中国的疫情封锁和通货膨胀的威胁，供应商面临着重大的不确定性。所有这些都增加了传统上缓慢的季节性需求。供应商必须使自己能够快速应对新出现的机会和风险，同时专注于他们的长期战略计划。好消息是，令人痛苦的零部件短缺问题可能会比预期更快改善，这肯定有助于缓解成本压力。”