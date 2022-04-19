电视 / 显示器二合一，三星宣布旗下智慧显示器销量破 100 万台

IT之家 4 月 19 日消息，据三星官方消息，三星电子今天宣布其智慧显示器（Smart Monitor）系列在全球的累计销量超过 100 万台。

三星表示，在 2020 年底推出首款智能显示器大受欢迎的背景下，三星今年增强了其产品阵容。现在，三星提供 11 款智慧显示器，包括 M8、M7 和 M5。

IT之家了解到，上图为三星最新的 M8 智慧显示器，现已开始在全球范围内接受各颜色和规格的预购，三星美国官网的价格为 700 美元（约 4473 元人民币）起。

三星 Smart Monitor M8 是一款 32 英寸 4K 显示器，采用 QLED 显示屏，支持 HDR10+ ，拥有 99% 的 sRGB 色域。音响方面，它采用了 2.2 声道立体声扬声器，并支持 Adaptive Sound+。设计方面，该显示器具有纤薄的外形，厚度只有 11.4 毫米。

这款显示器运行 Tizen OS，可以运行音频和视频流媒体服务，还配备了语音助手 Bixby，支持三星 SmartThings IoT Hub 和 Samsung Health。其他方面，这款显示器支持蓝牙、Wi-Fi 5、Wireless DeX 和 Apple AirPlay 2，还配有可拆卸的 SlimFit 摄像头。

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