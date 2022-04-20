AITO 问界 M5 宣布将涨价：后驱标准版涨价 1 万元，四驱版涨幅后续公布

IT之家 4 月 20 日消息，AITO 汽车官方发布关于问界 M5 价格调整 & 问界 M5 后驱标准版上市说明公告，称受汽车上游原材料成本涨价影响，问界 M5 四驱版本将于 2022 年 5 月 5 日 24:00 进行价格调整，具体调整方案将于 2022 年 5 月 5 日前公布。

此外，后驱标准版起售价调整为 25.98 万元（涨价 1 万元），将于 2022 年 4 月 20 日 16:08 正式开售，前 5000 名下定用户专享价值 21000 元大礼。

IT之家了解到，问界 M5 是赛力斯与华为合力打造的高端品牌 AITO 的首款车，问界 M5 共推出两款车型，后驱标准版预售价格 25 万元，四驱性能版 28 万元。作为华为、赛力斯联合研发的车型，AITO 问界 M5 也是首款搭载华为鸿蒙座舱的车型，核心动力来自于华为 Drive ONE 纯电驱增程平台，全车也是华为深度参与研发制造。

2021 年 12 月 23 日，华为冬季旗舰新品发布会召开，发布会上，“问界 M5”正式发布。 2022 年 3 月，据赛力斯微信公众号发布的消息，问界 M5 用户交付启动仪式将于 3 月 5 日在上海开启。3 月 5 日，AITO 汽车在全国多城举办交付发布会，正式向车主交付问界 M5。