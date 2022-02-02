骗取苹果 100 万美元！一男子持续退货假冒 iPhone 手机，被判在美服刑 26 个月

IT之家 2 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，一名中国公民因在使用假冒 iPhone 手机诈骗苹果公司 100 万美元（约 636 万元人民币）的计划中扮演的角色，而被判处在美国监狱服刑 26 个月。

32 岁的 Haiteng Wu 于 2013 年移居到美国学习工程。他于 2015 年获得硕士学位，并在两年后获得合法就业。然而，美国司法部表示，与此同时，他开始了一个为期三年半的欺诈苹果的计划。

该计划涉及接收来自中国香港的仿冒品，这些仿冒品的 IMEI 和序列号与真实的苹果设备相对应。吴某与其他同谋者一起，将这些不合法的设备退回给苹果公司，声称它们是仍在保修期内的合法设备。其目的是为了获得正规的 iPhone 设备作为替换。

然后，这些正规的替换 iPhone 型号被运回给海外，包括在中国香港的同谋者。

吴某招募了其他人，包括他的妻子蔡佳红，参与了该计划。除了阴谋本身，吴还获得了假的身份证件，开通了多个商业邮件收件箱，并安排该计划的成员在美国旅行。

吴承认他总共从苹果公司骗取了 100 万美元，并补充说他打算继续实施该计划。吴和他的同谋者于 2019 年 12 月被捕。此后，他一直被处于拘留。

吴在 2020 年 5 月对一项共谋实施邮件欺诈的罪名表示认罪。周二，法官 Emmet G. Sullivan 判处吴在押的 26 个月，并命令他支付 98.7 万美元的赔偿金，以及相同金额的罚金判决。

与她的丈夫一样，蔡某也在 2020 年 5 月承认了共谋邮件欺诈罪。

此案由美国国土安全部、国土安全调查部和美国邮政检查局调查。