海口一威马 EX5 充电后起火，三个月内发生三次

IT之家 4 月 20 日消息，据界面新闻报道，4 月 18 日，海口市内一辆威马 EX5 在充电完成几分钟后突然冒烟起火。据了解，起火处位于底盘，燃烧中还伴随着轮胎爆炸声。目前威马汽车官方尚未对此进行回复，而该车辆起火所处充电站目前已恢复运营。

据悉，这已经是威马在今年发生的第三次车辆起火事故。今年 1 月 20 日，一辆租车公司的威马 EX5 在充电后 10 分钟冒烟起火，未造成人员伤亡。经当地消防部门鉴定后，认定起火点为车辆的动力电池，起火原因系电池故障引发火灾。但事后威马方面却拒绝承认消防机构开具的鉴定报告，并坚称车辆没有任何质量问题。

今年 2 月份，海南一辆威马 EX 系电动车发生起火燃烧事故。通过社交平台流出的视频可见，起火燃烧电动车的前部动力舱和底部动力电池窜出火焰。

此外，2020 年 9 月至 10 月，威马汽车接连发生了 4 起自燃事故，除了私家车以外，还有在福建当地运营的威马出租车。事发后，威马汽车召回了部分威马 EX5 和威马 EX6 车型，原因是动力电池存在质量缺陷，电芯供应商在生产过程中混入的杂质可能导致电池产生异常析锂，存在自燃风险。然而召回似乎并没有完全解决自燃隐患，在 2021 年 12 月期间，威马汽车在 4 天内连烧 3 辆 EX5，其中有两起自燃事故发生时，车辆处于停止状态。

值得一提的是，从去年 12 月到今年 1 月，即便是威马连续发生 4 起自燃事故引发极大关注后，官方仍然三缄其口，没有公开说明任何一起事故的原因或调查结果。

IT之家了解到，今年 3 月份威马的交付量达到 5516 辆，一季度累计销量为 1.15 万辆。