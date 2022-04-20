《魔兽世界》10.0 巨龙时代正式公布

IT之家 4 月 20 日消息，今天凌晨，《魔兽世界》举行内容更新发布会，《魔兽世界》10.0“巨龙时代”版本正式公布。

官方表示，“巨龙时代”即将到来，艾泽拉斯的巨龙在这个世界的重要事务中发挥了关键作用，他们为凡人种族指点迷津，也会用自己的非凡力量来影响事件的走向 —— 偶尔也会用于自己的目的。在神圣的摇篮再次苏醒之时，巨龙向联盟和部落的英雄们发出了号召，请求他们协助面对重新涌现的危机和秘密。

演示视频：

《魔兽世界》10.0“巨龙时代”版本特色：

探索巨龙群岛： 在升至全新等级上限 70 级的旅程中，玩家将饱览巨龙群岛的原始奇景和远古奥秘，游历四个全新地区 —— 涌动着元素力量的觉醒海岸，广袤无垠的欧恩哈拉平原，碧蓝林海的冰封山巅，以及索德拉苏斯宏伟壮丽的尖塔与神殿。

全新可玩种族职业组合： 玩家将扮演《魔兽世界》的首个种族职业组合龙希尔唤魔师，以巨龙之姿震慑敌人（或鼓舞盟友）。龙希尔唤魔师包含人形态和龙族形态，可以选择加入部落或者联盟，能够驾驭所有龙族的巨龙之力，担任治疗者或者远程伤害输出者。

翱翔天际： “巨龙时代”推出了全新的驭龙术，使玩家能够凭借技巧操作，骑乘个人专属的巨龙群岛幼龙，在空中自如地移动。随着玩家不断探索内容更新，他们可以收集外观选项，定制自己的幼龙，让它飞得更快更高。

天赋系统重做 ：全新天赋系统使玩家能够选择更有创意与风格的天赋组合，而不必担心会有损强度 —— 最重要的是，现在每次升级都能做出有意义的选择。

专业技能改进： 各位工匠和手艺人，欢呼雀跃吧！在“巨龙时代”中，有志凭借专业技能闻名天下的玩家将获得一整套全新功能和工具，包括由玩家主导的制造订单、全新专业技能装备，以及全新的专精系统。

用户界面更新：“巨龙时代”将革新《魔兽世界》的用户界面，改进小地图和其他元素的外观和观感，为玩家提供随心所欲定制界面的新选择。

IT之家了解到，在新版本剧情中，艾泽拉斯的巨龙军团已经回归，他们响应了召唤，前去保护自己世代相传的家园：巨龙群岛。巨龙群岛涌动着元素魔法和艾泽拉斯的生命能量，如今它已从睡梦中苏醒，原始的奇观和尘封已久的秘密正等待你去揭露。

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