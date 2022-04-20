华为“消费者业务”正式变更为“终端业务”，全面进军商用领域

IT之家 4 月 20 日消息，据华为官方消息，华为终端业务全面进军商用领域，为政府及各大行业，定制化打造 PC、平板、智慧屏等专属产品，为商业客户提供更好的设计和工艺、更智慧的体验、更可靠的质量和服务。

华为表示，今天，华为消费者业务正式更名为终端业务，除了持续为消费者打造消费产品，还将战略性长期投入商用领域，为政府及企业客户打造更好更智能的商用产品体验。

IT之家了解到，华为终端业务将针对政府及大企业，将量身打造方案，提供开放能力和系统定制服务，满足各行各业的场景需求，如政企日常 / 差旅办公、无纸化会议系统、学校计算机教室教学管理、能源矿工安全作业手表改造等。

华为表示，华为终端业务基于智慧办公的设备协同、生态融合和云服务能力，为中小企业客户打造一站式解决方案。可实现多设备协同工作，数据无缝流转；电脑可使用移动 App，实现跨生态应用体验。

同时，华为表示终端业务以质量和服务作为核心价值，用远高于业界的严苛标准，打磨商用产品质量，提升产品可靠性。同时将针对商用产品打造专属管家服务、7*24 小时技术支持专线、意外保护等现代化服务体系。