我国第一个大规模量产的城市辅助驾驶产品，毫末智行发布“毫末城市 NOH”系统

IT之家 4 月 20 日消息，在 4 月 19 日举行的 2022 HAOMO AI DAY 上，毫末智行正式发布了搭载 HPilot3.0 的“毫末城市 NOH”。

毫末智行表示，这是中国第一个大规模量产的城市辅助驾驶产品，第一个重感知的城市辅助驾驶方案。此前，毫末从 2021 年起已发布两代乘用车辅助驾驶 HPilot 产品，正在按计划有序交付。

场景覆盖方面，毫末智行称该系统可根据导航提供的行驶路线，在城市环境中实现自动变道超车、红绿灯识别与控车、复杂路口通行、无保护左右转等主要功能，同时也可应对车辆近距离切入、车辆阻塞占道、交叉路口、环岛、隧道、立交桥等复杂的城市交通场景。

IT之家了解到，该系统配备了一颗 AI 能力 360T、高速缓存 144M、CPU 计算能力达到 200K+ DMIPS 的高算力芯片，同时还配套 2 个激光雷达、12 个 Camera、5 个毫米波雷达。

毫末智行公布的数据显示，搭载该系统的乘用车路口通过率超过 70%、变道成功率超过 90%、交通流处理能力高达 4 级。目前“毫末城市 NOH”已在北京、保定等城市进行深度场景打磨，搭载该系统的车辆也将会在近期正式量产落地。