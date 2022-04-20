AMD 新一代 “Phoenix” APU 曝光，核显规格有望翻倍

IT之家 4 月 20 日消息，今天，外媒 WccfTech 曝光了 AMD 新一代的 APU，代号为 “Phoenix” 。

外媒认为，AMD 的下一代 Phoenix APU 将真正改变入门级 PC 游戏领域的游戏规则。新一代 APU 将采用 5nm Zen 4 CPU 核心和 6nm GPU 核心。目前尚不确定 GPU 核显会继续采用 RDNA2 架构还是会升级到 RDNA3 架构，大概率会仍用 RDNA2 架构。

有传言称 AMD Phoenix APU 核显配备 16-24 个 CU，将在入门级 PC 游戏领域带来一场革命。目前的规格最高的锐龙 6000 APU 核显配备了 12 个 CU，游戏性能达到满血 MX450 水平，如果规格翻倍的话确实可以取代一些入门级的独显。

IT之家了解到，当前 AMD 宣称锐龙 6000 系列 APU 配备全新 RDNA 2 显卡技术结合超快的 DDR5 显存，带来比上一代最高可达 2 倍的游戏性能，无需配备专门的游戏本，即使超薄本也可畅玩游戏。如果传言属实，锐龙 7000 配备 24CU 核显，再加上之前传闻的 LPDDR5-8500 内存，其游戏性能将相当可观。