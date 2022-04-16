AMD 锐龙超频工具 Master 2.9 版发布，支持 5800X3D 内存超频

IT之家 4 月 16 日消息，AMD R7 5800X3D 大缓存处理器将于 4 月 20 日上市，消息称这款处理器国行 3099 元，与 12 核的 R9 5900X 同价竞争。

锐龙 7 5800X3D 处理器发布之后，AMD 近日也更新了 Ryzen Master 软件，在最新的 2.9.0.2093 版本中，AMD Ryzen Master 带来了一个“自动曲线优化器”的选项，现在还给 R7 5800X 带来了内存超频功能，还有一个新的错误反馈工具。

IT之家了解到，AMD 本身将 Ryzen Master 描述为“超频工具”，尽管这一名称已不足以形容它。

除了 CPU 的超频和电压控制等功能之外，Ryzen Master 还可用于内存超频，以及对许多其他系统参数和指标监控等等。

锐龙 Master 2.9.0.2093 版本新增功能：

新增了对 AMD Ryzen 5000 处理器的台式机的支持

新增对 AMD 锐龙 7 5800X3D 的内存超频支持

新增对 AMD 锐龙 ThreadripperPRO 5000WX 处理器的支持

新增错误报告工具，便于反馈和问题报告

为 AMD 锐龙 5000 处理器和锐龙 PRO 5000WX 处理器引入自动曲线优化器和手动曲线优化器

最低系统配置

AMD X570 主板、第三代 AMD Ryzen 台式机处理器。

Windows 10 2019 年 5 月更新及更新版本。

此版本可以安装在现有版本的 Ryzen Master 之上，但建议您在安装 2.9.0.2093 之前卸载以前的版本。

已修复的问题

包括所有以前的 AMD Ryzen Master V2.8.x 功能。

已知的问题

并非所有功能都在旧版处理器上可见或受支持。