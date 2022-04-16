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AMD 锐龙超频工具 Master 2.9 版发布，支持 5800X3D 内存超频

2022/4/16 20:37:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 4 月 16 日消息，AMD R7 5800X3D 大缓存处理器将于 4 月 20 日上市，消息称这款处理器国行 3099 元，与 12 核的 R9 5900X 同价竞争。

锐龙 7 5800X3D 处理器发布之后，AMD 近日也更新了 Ryzen Master 软件，在最新的 2.9.0.2093 版本中，AMD Ryzen Master 带来了一个“自动曲线优化器”的选项，现在还给 R7 5800X 带来了内存超频功能，还有一个新的错误反馈工具。

IT之家了解到，AMD 本身将 Ryzen Master 描述为“超频工具”，尽管这一名称已不足以形容它。

除了 CPU 的超频和电压控制等功能之外，Ryzen Master 还可用于内存超频，以及对许多其他系统参数和指标监控等等。

锐龙 Master 2.9.0.2093 版本新增功能：

  • 新增了对 AMD Ryzen 5000 处理器的台式机的支持

  • 新增对 AMD 锐龙 7 5800X3D 的内存超频支持

  • 新增对 AMD 锐龙 ThreadripperPRO 5000WX 处理器的支持

  • 新增错误报告工具，便于反馈和问题报告

  • 为 AMD 锐龙 5000 处理器和锐龙 PRO 5000WX 处理器引入自动曲线优化器和手动曲线优化器

最低系统配置

  • AMD X570 主板、第三代 AMD Ryzen 台式机处理器。

  • Windows 10 2019 年 5 月更新及更新版本。

此版本可以安装在现有版本的 Ryzen Master 之上，但建议您在安装 2.9.0.2093 之前卸载以前的版本。

已修复的问题

包括所有以前的 AMD Ryzen Master V2.8.x 功能。

已知的问题

并非所有功能都在旧版处理器上可见或受支持。

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关键词：AMD处理器锐龙

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