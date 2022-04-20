铁了心发展芯片制造，印度 Semicon India 计划本月底启动

印度政府表示，将于 4 月末正式启动半导体印度计划（Semicon India），这是印度首次举行大规模半导体活动，表明了印度开发半导体自主供应链的决心。

▲ 图源：全印广播电台

据全印广播电台报道，印度电子信息技术部发布新闻稿称，将于 4 月 29 日至 5 月 1 日在班加罗尔举行“Semicon India 2022”，美光科技 CEO Sanjay Mehrotra、Cadence CEO Anirudh Devgan 以及 SEMI 总裁 Ajit Manocha 预计将参加此次会议。印度政府将在会议期间签署一系列谅解备忘录。

另据 Mint and Business Standard 报道，印度电子与半导体协会（IESA）近期报告预测，印度半导体市场规模将从 2021 年的 271.5 亿美元增长到 2026 年的 640.5 亿美元，到 2030 年，印度将在每年 5500 亿-6000 亿美元的全球半导体市场中占据 850 亿-1000 亿美元的份额。

IESA 估计，印度 80% 的半导体收入来自移动电话、智能可穿戴设备、IT 和工业部件。电信行业的半导体市场预计将在 2021 年至 2026 年间以 34% 的复合年增长率增长。此外，根据 IESA 的说法，汽车行业正在推动半导体需求，并将鼓励电动汽车部门的发展。