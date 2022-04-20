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英特尔 i9-12900KS 新超频纪录 —— 7.8 GHz

2022/4/20 20:30:55 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 OC_Formula肖战割割 的线索投递！

IT之家 4 月 20 日消息，英特尔 i9-12900KS 处理器现已发布一段时间，微星的超频团队之前已经将其超频至 7.5GHz。

今天，外媒 Tom's Hardware 报道，超频玩家 “Splave”用了 70 升液氮，在 6 小时内打破了八项世界纪录，将 i9-12900KS 在八核上推到了 7.8 GHz。

外媒表示，Splave 拿到了一整盘（14 个） i9-12900KS，以便选出体质最好的芯片进行超频。

Splave 使用的主板是华擎 Z690 Aqua OC，这款主板更适合超频，只有 2 个 DIMM 内存插槽。内存方面，外媒使用了 G.Skill Trident Z5 Splave EditionDDR5 Hynix 内存。

通过 LN2 液氮散热，Splave 在启用 i9-12900KS 八个 P 核时达到了 7.8 GHz，而 i9-12900K 峰值可以达到 7.6 GHz。此外，外媒确认英特尔在其旗舰处理器 i9-12900KS 上完全禁用了 AVX512 。

IT之家了解到，i9-12900KS 为 8 大核 + 8 小核设计，其中小核主频 2.5GHz，睿频 4GHz，相比 i9-12900K 高了 100MHz；大核主频 3.4GHz，睿频 5.5GHz，相比 i9-12900K 高了 300MHz。这款处理器的基础功耗为 150W，相比 i9-12900K 高了 25W，最高睿频功耗为 241W，与 i9-12900K 相同。

i9-12900KS 现已上市，售价 5699 元。

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关键词：超频i912900KS

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