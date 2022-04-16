大佬突破 AMD R7 5800X3D 超频限制，1.2V 电压超上 5GHz

IT之家 4 月 16 日消息，AMD 此前推出了首款配备 3D V-Cache 的处理器 ——Ryzen 7 5800X3D，但这颗 CPU 却不支持传统意义上的超频功能。

据悉，AMD 为 Ryzen 7 5800X3D 设置了超频锁，虽然用户仍然能调整 DRAM 和 Infinity Fabric 时序，但却无法调整 CPU 核心频率与电压。

AMD 对此解释道，Ryzen 7 5800X3D 是首款于 8 核 3D V-Cache 处理器，尚未针对超频进行优化（3D V-Cache 缓存的电压范围只有 1.3-1.35V，再高会损坏硬件），因此该 CPU 不开放超频（但不否认后续 CPU 可能会支持超频），核心电压也无法超过 1.35V。

哪怕是这种情况，依然还是有大量极客未曾放弃探索的心。之前有人 @SkatterBencher 使用华硕的 ROG C8E X570（电压悬挂技术加持）将其超频至 4.82 GHz（外频 106MHz、倍频 45.5x，核心电压 1.306V），但现在 @TSAIK 使用微星主板再次打破了 5 GHz 的瓶颈，而且是以 1.2V 实现的 5.15 GHz。

TSAIK 使用微星迫击炮 MEG X570 GODLIKE 主板并将外频推到 113.01 MHz 以及 45.5x 倍，在 1.2V 电压的前提下将 R7 5800X3D 主频提升至 5.141 GHz。

值得一提的是，外媒称 AMD 有一个特殊的超频 BIOS 版本一直被雪藏，外媒认为很快就会有某些主商发布这个 BIOS。

IT之家提醒，这个 BIOS 是否解除 AMD 超频限制先不提，你要是对 Ryzen 7 5800X3D 进行超频的话将代表你放弃保修，所以没必要的话还是不要尝试的好。