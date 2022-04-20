华擎发布 RX 6400 Challenger ITX 4GB 显卡，售价 1299 元

IT之家 4 月 20 日消息，今晚，华擎发布了最新的 AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4GB 显卡，售价 1299 元。

官方介绍，AMD Radeon RX 6400 显卡基于高性能、节能的 AMD RDNA 2 游戏架构，采用高带宽、低延迟的 AMD Infinity Cache 快取技术和高速 GDDR6 显示内存。同时支持 Microsoft Windows 11 和 Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD FidelityFX™超级分辨率 (FSR) 和 AMD Radeon 超级分辨率 (RSR) 画面升频技术、AMD Smart Access Memory 技术以及其他进阶功能。

华擎 AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4GB 显卡采用了单风扇 Challenger ITX 散热设计，导入超合金显卡料件，提高长时间运作稳定性，同时还毋须连接额外的 8-pin 供电接头。

IT之家了解到，AMD Radeon RX 6400 为桌面入门级显卡，采用 6nm 制程工艺，RDNA2 架构，配备 768 个流处理器，4GB 64bit GDDR6 显存，16 MB AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache），基础频率 2039 MHz ，加速频率 2321 MHz ，TDP 仅为 53W，不需外接供电，即插即用。