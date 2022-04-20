技嘉推出两款 RX 6400 显卡，售价最高 1399 元

IT之家 4 月 20 日消息，今晚，技嘉发布了 Radeon RX 6400 EAGLE 4G 与 Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G 显卡，售价分别为 1399 和 1349 元。

据介绍，Radeon RX 6400 EAGLE 4G 显卡采用技嘉风之力散热系统，搭载 2 个刀锋导流造型风扇，搭配正逆转功能、高效能纯铜热导管、铜片直接接触 GPU 导热、以及风扇停转功能等技术。新一代风扇加入纳米石墨烯润滑油可以延长寿命达 2.1 倍，达到如滚珠轴承一般的耐用，而且更为安静。

Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G 显卡采用半高卡 low profile 设计，附赠 low profile 显卡挡板。

官方表示，两款技嘉显卡都使用多相的电源设计，有效降低 MOSFET 工作温度，而且每个 MOSFET 都有提供过温保护设计和负载平衡。

IT之家了解到，AMD Radeon RX 6400 为桌面入门级显卡，采用 6nm 制程工艺，RDNA2 架构，配备 768 个流处理器，4GB 64bit GDDR6 显存，16 MB AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache），基础频率 2039 MHz ，加速频率 2321 MHz ，TDP 仅为 53W，不需外接供电，即插即用。